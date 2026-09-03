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台北市民能領2萬？議會付委審查 財政局喊「沒條件」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中央明年普發現金一萬元，綠營議員洪健益等人也連署提案，要求台北市長蔣萬安普發兩萬元現金，日前議會大會付委，今天財建委員會第一次審查該案。記者林佳彣／攝影
中央明年普發現金一萬元，綠營議員洪健益等人也連署提案，要求台北市長蔣萬安普發兩萬元現金，日前議會大會付委，今天財建委員會第一次審查該案。記者林佳彣／攝影

中央明年普發現金一萬元，綠營議員洪健益等人也連署提案，要求台北市長蔣萬安普發兩萬元現金，日前議會大會付委。今天財建委員會第一次審查該案，藍營強調尊重議員提案權，不希望北市寅吃卯糧，無黨籍議員盼市府回應民意；全案送市府研議。

議會財建委員會上午審查議員提案市府普發現金每位市民2萬元，提案議員洪健益說，從他第一屆當議員到現在，北市負債愈來愈少，分期年度繳交償還預算也是可行，基於今年經濟成長效果，他認為北市也有能力可負擔。

接著，財政局長胡曉嵐要說明北市府現況，洪健益直言不用解釋那麼多，這是他的提案權，市府要發3000元、1000元或不要發，最後對外說明就好了。委員會第一召集人徐弘庭緩頰，請財政局不報告細節，項目式的結論即可。

胡曉嵐表示，中央、地方的稅收來源不同，中央國稅的金額大且普遍性質為大宗，地方稅主要是向特定對象收取的財產稅。中央國稅超徵很明顯，近3年平均超徵比率9.57%，地方稅1.47%；比較10年間兩者增長情形，國稅成長9成、地方稅則是1成。

胡曉嵐說，中央116年國稅收入創新高，較今年增加1兆，但北市地方稅澤減少7.74億元。另，中央116年是在歲入歲出平衡及零舉債下普發現金，反觀北市歲入歲出短差有7.25億元，要移用歲計賸餘 142.52 億來彌平。

她強調，116年累計歲計賸餘332億元，低於債務353億元。歲計賸餘需要支應重大建設與還債，若用於普發現金會嚴重影響北市財政韌性，116年就需要舉債支應，北市實在沒有普發現金條件。

無黨籍議員徐立信支持該提案，既然超徵就應該還稅於民，新加坡、香港和韓國等也有這樣。他認為，不要讓市民覺得，市長蔣萬安針對中央議題講一講，到了北市，自己又迴避，到最後會人設會崩壞、信用可能破產，希望市府回應市長訴求和民意。

國民黨籍議員詹為元強調，尊重洪健益議員提案權，他點出上次中央國民黨團提案以超徵稅收來普發現金，但中央不是用此名義來發現金，這次中央認為歲計賸餘有條件去發。北市也有累積賸餘，但還債是市府的重要任務，兩者基準不一樣，不希望北市寅吃卯糧，要讓民眾了解北市財政狀況。

同黨徐弘庭說，不主張「還稅於民」四字，因為95%稅是5%人繳的，如果要還稅於民，是每個人繳多少就還多少。他認為，市府應做的是預算的合理分配。

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