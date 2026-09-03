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「林園神助攻」9月7日開放報名 祈福手作、卜卦體驗走進百年林園

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
10月3日壓軸推出「緣來是你！故事分享似顏繪」，邀請民眾分享與林本源園邸的珍貴回憶，抽出20組由繪師現場創作專屬似顏繪。圖／新北市文化局提供
10月3日壓軸推出「緣來是你！故事分享似顏繪」，邀請民眾分享與林本源園邸的珍貴回憶，抽出20組由繪師現場創作專屬似顏繪。圖／新北市文化局提供

求好緣、添好運、保平安，走進林家花園一次滿足！國定古蹟林本源園邸9月19日至10月3日推「林園神助攻」系列活動，邀請板橋慈惠宮、接雲寺以及台北霞海城隍廟三廟神明駐園，並以「人緣助攻」、「幸運助攻」、「平安助攻」三大主題，規畫膠彩、聲音共創、編織、平安符手作等文化體驗，其中4場活動將於9月7日中午12點開放線上報名，邀請民眾走進百年古蹟，在參拜祈福之餘，以不同方式體驗傳統文化。

國定古蹟林本源園邸表示，今年適逢林本源園邸與台北霞海城隍廟合作「霞海月老來林園」20週年，擴大活動規模，首度串聯板橋在地信仰中心慈惠宮、接雲寺，與台北霞海城隍廟三廟神明共同駐駕林園。9月19日上午將以迎神遶境揭開序幕，活動期間民眾除可入園參拜祈福，也可參加「林園神助攻集福卡」，集滿三廟鋼印即可兌換「神助攻求籤球」，抽取專屬祝福及限量小禮。

「林園神助攻」系列活動將傳統信仰轉化為貼近生活的文化體驗，包含9月20日推出以人緣助攻為主題的「祝福愛情吧！膠彩工作坊」和「愛的發生／聲練習」，分別以膠彩創作與聲音互動，探索愛情與人際關係；9月26日幸福助攻「編個確幸吧！運氣源源編織」，讓民眾透過手作將祝福編織成幸運小物；「平安助攻」則於9月27日推出「縫個符氣吧！滿棠富貴平安符」，將林本源園邸具代表性的海棠漏窗意象融入設計，親手製作專屬祈福平安符。以上4場活動皆於9月7日中午12點於https://reurl.cc/nxvz4e開放線上報名。

除了線上報名活動，民眾也可直接到林家花園體驗傳統民俗。9月25日「求個明白吧！好運來來卜卦鋪」透過易經卜卦認識傳統智慧；9月28日「筊個朋友吧！金運連連擲筊賽」則以趣味競賽挑戰連續聖筊，最終勝出者還可獲得「小金豆」，兩場活動皆於活動當日開放現場報名。10月3日壓軸推出「緣來是你！故事分享似顏繪」，邀請民眾於活動前在臉書分享與林本源園邸相關的愛情、友情或家庭回憶，活動當週將抽出20組，由繪師現場創作專屬似顏繪，讓個人故事成為獨一無二的林園記憶。

「林園神助攻」系列活動將於9月19日至10月3日登場，4場線上活動自9月7日中午12點開放報名，名額有限、額滿為止。更多活動及報名資訊可至國定古蹟林本源園邸官方網站https://www.linfamily.ntpc.gov.tw/及臉書粉絲專頁查詢。

9月27日推出「縫個符氣吧！滿棠富貴平安符」，將林本源園邸具代表性的海棠漏窗意象融入設計，親手製作專屬祈福平安符。圖／新北市文化局提供
9月27日推出「縫個符氣吧！滿棠富貴平安符」，將林本源園邸具代表性的海棠漏窗意象融入設計，親手製作專屬祈福平安符。圖／新北市文化局提供

「祝福愛情吧！膠彩工作坊」，邀請民眾透過傳統膠彩技法創作，以充滿愛情寓意的花卉圖樣，親手繪製專屬祝福作品。圖／新北市文化局提供
「祝福愛情吧！膠彩工作坊」，邀請民眾透過傳統膠彩技法創作，以充滿愛情寓意的花卉圖樣，親手繪製專屬祝福作品。圖／新北市文化局提供

9月28日「筊個朋友吧！金運連連擲筊賽」以趣味競賽挑戰連續聖筊，最終勝出者可獲得「小金豆」。圖／新北市文化局提供
9月28日「筊個朋友吧！金運連連擲筊賽」以趣味競賽挑戰連續聖筊，最終勝出者可獲得「小金豆」。圖／新北市文化局提供

9月20日推出「愛的發生／聲練習」，以聲音與音樂創作為媒介，打造輕鬆自在的青年交流活動。圖／新北市文化局提供
9月20日推出「愛的發生／聲練習」，以聲音與音樂創作為媒介，打造輕鬆自在的青年交流活動。圖／新北市文化局提供

霞海城隍廟 神明 古蹟

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