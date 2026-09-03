快訊

美國明尼阿波利斯槍擊案釀3死！目擊者：至少聽到25至30聲槍響

3官司被判刑！運將開車撞北檢大門 還自拍發文喊「島嶼天光」

九三軍人節優惠懶人包！全聯咖啡免費喝 超商買1送1、全店折扣一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物食品不能只看價格與廣告 新北動保處查處違規17件開罰91萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市動保處辦理寵物食品法規宣導說明會，邀集業者共同參與，輔導協助業者釐清規範。圖／新北市動保處提供
新北市動保處辦理寵物食品法規宣導說明會，邀集業者共同參與，輔導協助業者釐清規範。圖／新北市動保處提供

寵物食品安全攸關毛寶貝健康，新北市動保處今年截至目前查處違規17件，累計裁罰91萬3千元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主，將持續透過宣導及輔導協助業者釐清規範。

為協助業者降低違規風險，日前辦理「寵物食品法規宣導說明會」，邀集轄內寵物食品製造、加工、分裝、輸入及販售等業者參與，透過法規說明及實務案例解析，提醒業者從產品上市前就做好自主檢核，守住寵物食品安全第一關。

動保處指出，寵物食品從製造、加工、分裝、進口到販售，每個環節都涉及產品安全及消費資訊。目前犬、貓寵物食品依動物保護法已有產品申報、衛生安全、標示及廣告等管理規範，業者除應依規完成產品申報，產品標示也必須與實際內容相符，不得有不實、誇張或易生誤解的資訊。

近期查核發現，部分違規案件涉及申報資料與實際產品不一致、營養成分標示與檢驗結果不符，以及廣告誇大或宣稱醫療效能等情形，均依法裁處。

包括一個標示、一句廣告，都可能成為違規關鍵。法規說明會特別針對業者實務上容易產生疑義的項目進行解析，包括產品申報、營養標示、廣告宣稱、委託製造、國外代工與進口產品區分，以及原產地認定等，並搭配實際案例說明不同生產及製造模式下的標示責任，協助業者釐清「誰該申報、誰負責標示、哪些內容可以宣稱」，避免因資訊掌握不完整而誤觸法規。

面對寵物食品管理未來朝專法發展，業者也要提早準備。農業部目前已預告「寵物食品管理法」草案，未來管理制度可望進一步強化良好衛生規範、危害分析重要管制點、自主檢驗、產品追溯及產品責任保險等制度。此次宣導除協助業者掌握現行規定，也希望提前建立原料管理、製程管制、標示審核及產品追溯等管理機制，讓業者從「被動接受稽查」逐步轉向「主動落實自主管理」，降低未來制度銜接的衝擊。

新北市動保處表示，寵物食品安全需要政府監督與業者自律共同維護。業者應在產品上市前做好申報、標示及廣告內容檢核，並落實原料、製程及產品品質管理。

飼主選購寵物食品時，也應留意產品標示、來源及宣稱內容，避免只看價格或廣告而忽略食品安全。未來將持續透過法規宣導、查核輔導及產品抽驗等方式，強化寵物食品安全管理，提升產業法遵與產品品質，讓業者用心經營、飼主安心選購，毛寶貝吃得更放心。

寵物食品安全攸關毛寶貝健康，新北市動保處今年截至目前查處違規17件，累計裁罰91萬3千元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主。圖／新北市動保處提供
寵物食品安全攸關毛寶貝健康，新北市動保處今年截至目前查處違規17件，累計裁罰91萬3千元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主。圖／新北市動保處提供

市售寵物食品的產品說明標示是安全查核重點之一。圖／新北市動保處提供
市售寵物食品的產品說明標示是安全查核重點之一。圖／新北市動保處提供

動保處說明寵物食品申報、標示及衛生安全管理重點。圖／新北市動保處提供
動保處說明寵物食品申報、標示及衛生安全管理重點。圖／新北市動保處提供

查處 寵物 廣告

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鼓勵毛孩身分登記 農業部祭出3萬張300元寵物券

放任黃金獵犬隨地拉粑粑 新北動保處揪出3項違規開罰8萬3

新北市抽查文具商品41件標示不合格 要求立即下架、限期改善

新北永利胡麻油苯駢芘超標 食藥署帶回「福壽」原料檢驗、不排除查廠

相關新聞

8年33項首創政策 侯友宜：新北做勞工最大後盾

新北市勞工局長陳瑞嘉昨在市政會議做專題報告，盤點侯市府八年來勞工政策成果，涵蓋就業服務、權益保障、職場安全到福利福祉，累計卅三項全國首創政策。市長侯友宜說，新北勞動人口是全台之冠，要落實勞權，讓勞工擁有友善安全工作環境。

新北「貓村」里長伯拚連任 老婆也登記對決

猴硐「貓村」所在地新北市瑞芳區光復里，現任里長周晉億登記拚連任，隔天他妻子吳梨花也完成參選作業，寧靜貓村的里長選舉，上演夫妻對決成話題。周晉億說，里民若選她（指吳梨花），他就休息，若選他就繼續服務。吳梨花則是婉拒記者訪問。

寵物食品不能只看價格與廣告 新北動保處查處違規17件開罰91萬

寵物食品安全攸關毛寶貝健康，新北市動保處今年截至目前查處違規17件，累計裁罰91萬3千元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主，將持續透過宣導及輔導協助業者釐清規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。