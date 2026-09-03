寵物食品不能只看價格與廣告 新北動保處查處違規17件開罰91萬

寵物食品安全攸關毛寶貝健康，新北市動保處今年截至目前查處違規17件，累計裁罰91萬3千元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主，將持續透過宣導及輔導協助業者釐清規範。

為協助業者降低違規風險，日前辦理「寵物食品法規宣導說明會」，邀集轄內寵物食品製造、加工、分裝、輸入及販售等業者參與，透過法規說明及實務案例解析，提醒業者從產品上市前就做好自主檢核，守住寵物食品安全第一關。

動保處指出，寵物食品從製造、加工、分裝、進口到販售，每個環節都涉及產品安全及消費資訊。目前犬、貓寵物食品依動物保護法已有產品申報、衛生安全、標示及廣告等管理規範，業者除應依規完成產品申報，產品標示也必須與實際內容相符，不得有不實、誇張或易生誤解的資訊。

近期查核發現，部分違規案件涉及申報資料與實際產品不一致、營養成分標示與檢驗結果不符，以及廣告誇大或宣稱醫療效能等情形，均依法裁處。

包括一個標示、一句廣告，都可能成為違規關鍵。法規說明會特別針對業者實務上容易產生疑義的項目進行解析，包括產品申報、營養標示、廣告宣稱、委託製造、國外代工與進口產品區分，以及原產地認定等，並搭配實際案例說明不同生產及製造模式下的標示責任，協助業者釐清「誰該申報、誰負責標示、哪些內容可以宣稱」，避免因資訊掌握不完整而誤觸法規。

面對寵物食品管理未來朝專法發展，業者也要提早準備。農業部目前已預告「寵物食品管理法」草案，未來管理制度可望進一步強化良好衛生規範、危害分析重要管制點、自主檢驗、產品追溯及產品責任保險等制度。此次宣導除協助業者掌握現行規定，也希望提前建立原料管理、製程管制、標示審核及產品追溯等管理機制，讓業者從「被動接受稽查」逐步轉向「主動落實自主管理」，降低未來制度銜接的衝擊。

新北市動保處表示，寵物食品安全需要政府監督與業者自律共同維護。業者應在產品上市前做好申報、標示及廣告內容檢核，並落實原料、製程及產品品質管理。

飼主選購寵物食品時，也應留意產品標示、來源及宣稱內容，避免只看價格或廣告而忽略食品安全。未來將持續透過法規宣導、查核輔導及產品抽驗等方式，強化寵物食品安全管理，提升產業法遵與產品品質，讓業者用心經營、飼主安心選購，毛寶貝吃得更放心。

寵物食品安全攸關毛寶貝健康，新北市動保處今年截至目前查處違規17件，累計裁罰91萬3千元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主。圖／新北市動保處提供

市售寵物食品的產品說明標示是安全查核重點之一。圖／新北市動保處提供