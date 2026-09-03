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新北「貓村」里長伯拚連任 老婆也登記對決

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／連線報導

猴硐「貓村」所在地新北市瑞芳區光復里，現任里長周晉億登記拚連任，隔天他妻子吳梨花也完成參選作業，寧靜貓村的里長選舉，上演夫妻對決成話題。周晉億說，里民若選她（指吳梨花），他就休息，若選他就繼續服務。吳梨花則是婉拒記者訪問。

周晉億一九八六年首次參選里長，至今選過十次里長，當選八次。周晉億是里長伯，吳梨花就是里長姆仔，兩人服務鄉親多年。周在八月卅一日登記選連任，吳在隔天也登記參選，兩人姓名同時出現在光復里長參選名單，引發里民議論。

周晉億說，原本預估今年選舉可能是同額選舉，沒想到吳梨花也登記參選，「可能是怕他選得單調，出來陪他選」，畢竟在民主國家，誰要選都可以。

周晉億和吳梨花目前未同住，上演對決戲碼，讓人聯想到夫妻感情失和。周晉億說，以前兩人同住在貓村的房子，分開住不是吵架分居，他年過七旬雙腳比較會「痠軟痛」，才改住侯硐路旁的老家，可直接騎機車到家門口，移動較方便。

基隆市也有一對夫妻登記選里長，兩人並非對決，是在相鄰的兩個里參選，主角是中正區新富里現任里長莊紫濠選連任，妻子張君瑜參選毗鄰新豐里長。兩里過去同為新豐里，大型社區帶入新移入人口，隔著新豐街分成以大樓社區為主的新豐里，及舊公寓為主的新富里。莊紫濠說，如果兩人都勝選，兩個里的資源共享，能發揮加乘效果。

2026九合一選舉 里長 新北 猴硐

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