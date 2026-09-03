8年33項首創政策 侯友宜：新北做勞工最大後盾

新北市勞工局長陳瑞嘉昨在市政會議做專題報告，盤點侯市府八年來勞工政策成果，涵蓋就業服務、權益保障、職場安全到福利福祉，累計卅三項全國首創政策。市長侯友宜說，新北勞動人口是全台之冠，要落實勞權，讓勞工擁有友善安全工作環境。

新北約二○九萬名勞動人口，為提供更便利的就業服務，勞工局設置九處就業服務站，在廿九區設置就業服務據點，打造卅分鐘可達就業服務網。陸續成立婦女及中高齡職場續航中心、銀髮人才服務據點及職業重建服務中心，對青年、中高齡、婦女、新住民及身障者提供就業支持。

陳瑞嘉說，勞工局持續強化勞資爭議調解、仲裁等多元機制，八年來受理三萬四五一七件爭議調解，為勞工爭取十九億六五六三萬餘元調解金；提供多語通譯、義務律師代理職災調解等服務，協助勞工處理複雜勞資爭議，降低勞工面對法律及制度門檻的負擔。

職場霸凌防治新制今年七月上路後，勞工局辦理多場宣導，透過勞動檢查強化職場安全。近年減災成果也獲肯定，失能傷害頻率連七年維持六都最低。對職災勞工提供一案到底陪伴及經濟扶助，三度獲中央評鑑優等。

面對勞工最關心的就業、權益、工安及福利四大面向，累積卅三項全國首創成果，侯友宜強調，勞工權益不只是政府責任，需要企業共同投入，持續鼓勵企業提供托育及各項福利，打造友善職場環境。