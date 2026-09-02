新北歡樂耶誕城交通塞爆 侯友宜證實今年分散人流：將分設6燈區

每年舉辦歡樂耶誕城都對地方交通造成影響，新北市長侯友宜表示，今年主場仍在板橋，但確定將分設6附屬燈區，希望能分散人流，讓各地也能一起感受歡樂的氣氛。

新北市議會今天進行市政總質詢，排定由國民黨議員多人進行質詢，議員呂家愷認為歡樂耶誕城即將舉辦，不應該只在板橋，包括鶯歌美術館及北大特區等地也應進行評估分流。

侯友宜表示，歡樂耶誕城今年將規劃分流6個地區，但主場仍在板橋。至於北大特區是否設置燈廊，仍待市府進行評估。

觀旅局長楊宗珉表示，為分散人流，今年歡樂耶誕城將另設6個附屬燈區，分別是淡水、中和、鶯歌、三重、新莊及新店，詳細地點仍待規劃，此外，今年IP授權也仍和相關公司協商中。

議員白珮茹質詢時也關切基隆捷運工程何時動工，是否能如期於2033年完工？期盼捷運汐東線未來能串接基隆捷運、民生汐線，以達到「一車到底、九站六線」的交通願景。

侯友宜說，新北市府願意扛起基隆捷運施工責任，相關前置作業也都已準備就緒，中央審查程序仍是工程能否往下走的關鍵。希望中央意見能一次講清楚，時間拖得越久，工程經費也可能持續上漲，盼「新北市的民意代表，一起向中央反映」，協助基隆捷運經費儘速核定。