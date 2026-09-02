板橋診所爆C肝群聚 綠營參選人籲新北檢討醫療稽查、設專責關懷窗口

板橋安泰松鶴診所爆發急性C型肝炎群聚事件，民進黨新北市議員參選人李昆穎今表示，除配合中央疾管署擴大回溯比對、疫調及檢驗外，新北市府也應檢討基層醫療院所感染管制與醫療安全稽查制度，不能總等到事件發生後才進場補救，並建議針對此次受影響民眾設立專責關懷窗口。

李昆穎表示，他已透過社群整理中央疾管署目前公布的擴大回溯比對資訊，提醒相關民眾配合疫調及檢驗；但此次事件除後續防疫與醫療處置，更應檢視地方衛生主管機關平時對基層診所的管理機制。

李昆穎指出，該診所今年5月曾爆出偷拍事件，此次又被查出安全注射、感染管制及清消程序等缺失，認為接連事件顯示前端管理仍有檢討空間。市府不應每次等到民眾權益或健康已受影響後，才進場稽查、裁罰或要求停業，而應透過日常查核及風險管理提早發現問題。

他主張，新北市府應全面盤點第一線醫療稽查人力及專業量能，尤其針對注射、抽血及侵入性處置等較高風險醫療行為，建立定期查核、缺失改善及後續追蹤機制，避免稽查流於形式。

李昆穎也建議，市府應針對此次群聚事件設立「專責關懷窗口」，整合確診及受影響民眾後續就醫、治療、健康追蹤與諮詢服務；若事件衍生必要醫療支出，包括掛號費及相關醫療雜費，也應研議補助或協助措施，降低民眾額外負擔。

李昆穎表示，「醫療安全不能每次都等到出事後才補破網」，若未來進入新北市議會，將持續監督醫療院所稽查及管理制度，要求市府強化前端管理及缺失追蹤。