汐止區里長選舉登記第三天 選好日子登記討好彩頭

里長選舉登記進入第三天，汐止區的部分，比起昨天只有6個人來登記的情況，今(2)日星期三，是三天以來最多人的時候，光是一早八點開始，就同時有6位進場登記，一天下來共有38位完成登記選里長，其中湖興里是目前最多人登記，共有4個人有意參選下一屆的里長。

今天的日子，似乎真的特別好，早上八點一開張，就有6位進場登記，其中秀山里現任里長廖炯華最早來登記角逐連任。特別選好日子來的，還有厚德里現任里長陳有諒，要力拼六連霸，所以這次登記特別帶了六位志工來助陣，討個好彩頭，至於秀峰里現任里長蘇樹木，也趕一早就現身登記，希望能獲得里民認同，順利邁向第10屆，繼續為秀峰里服務。

秀山里長參選人廖炯華表示，因為日子是今天比較好，所以特別選這天來登記，在擔任里長期間，除了顧環境整潔，因為里內有秀峰國小，一直以來也爭取人行道改善，剛好現在都在施作了，今天來登記參選，希望能夠順利連任第六屆，繼續完成沒做完的事。

秀峰里長參選人蘇樹木提到，會特別選今天，主要是朋友說要登記參選，就選個好日子，所以一早就來登記，在秀峰里自己可以說是淵源最深，長期住在秀峰里，和鄰居、里民都有很好的互動，里長的工作，就是里內什麼大小事都要做，這次再登記參選，是因為里內跟自己常有接觸的里民勸說，既然現在身體還很好，是不是可以再做一屆，所以希望能夠有機會再為里民服務。

厚德里長參選人陳有諒說，選擇今天9/2日良辰吉時來登記，因為剛好是要競選第六屆，所以有6位志工陪同一起來，從政20餘年，真的是每一通電話、每一條路、一盞燈、一條水溝、一個服務，都是親力親為，這20多年來都是專責在做，為厚德里在努力，希望能再連任，將厚德里再打造成更優質的社區。

茄苳里長參選人葉雅惠指出，選今天9/2日登記，因為是自己的生日，很謝謝茄苳里的鄉親，在過去的這幾年，都是自己的貴人，幫助完成很多里內的工作，未來的四年，希望鄉親再做自己的靠山，一起努力，將茄苳里成為更優質的社區。

陸續有長青、厚德、金龍、大同、忠山、崇德等現任里長排排坐，進行登記手續，希望尋求連任，繼續為里民服務，大部分都是看好時間，也有人連幾點幾分都看好，而不少現任里長希望能夠有機會繼續為里民服務，但也有不少新人有意參選，當天共有38個人完成登記。