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淡水區鄧公路大樹倒塌阻通行 里長、防災士助排除

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
防災士與廠商人員的通力合作下，在最短時間內排除了道路障礙，恢復全線通車。圖／紅樹林有線電視提供
防災士與廠商人員的通力合作下，在最短時間內排除了道路障礙，恢復全線通車。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公路(北四線)往樹興里山區路段，發生驚險的大樹倒塌意外，由於受近日連續降雨影響，邊坡土石鬆動，儘管事發當日早晨天氣已經轉晴，陡峭的邊坡上仍有一棵大樹無預警倒下，橫躺在路中央。這起意外不僅險些壓到當時騎車經過的機車騎士，更造成該路段雙向交通全面中斷，連大型公車也被迫停擺。

鄧公里長在接獲險遭砸中的民眾通報後，第一時間趕赴現場。鄧公里長邱美津表示，鄧公路靠山側的地勢非常陡峭，平時偶爾會有落石或小樹枝掉落，但這次是整棵大樹傾倒，導致公車與汽車完全無法通行。為了稍微緩解交通焦慮，現場人員先合力將樹木稍微拉開，勉強清出空間讓機車能夠單線輪流通過。

考量到相關單位及合約廠商抵達現場需要一段時間，為了盡速恢復主要幹道的交通順暢，里長立即啟動「自主防災社區」機制。鄧公里近年來積極推動自主防災，許多隊員及志工皆已取得「防災士」證書。在里長的緊急調度下，多位防災士立刻帶著鏈鋸等機具趕赴現場救援，隨後通報的廠商也順利抵達。在在地防災士與廠商人員的通力合作下，迅速將龐大的樹枝鋸斷、搬離，在最短時間內排除了道路障礙，恢復全線通車。

邱美津特別呼籲，近期氣候不穩且常有強降雨，山區道路邊坡飽含水分，土石較為鬆軟。民眾在行經北四線等山路時務必提高警覺，注意周遭環境與行車安全，因為茂密的樹叢中可能隱藏著潛在的落石或枯危木。未來，鄧公里守望相助隊與防災士將會持續進行不定時的巡視，若發現有樹木傾倒的徵兆將及早處理，全力守護里民與用路人的生命財產安全。

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