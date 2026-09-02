快訊

美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

非首次出包！板橋安泰淞鶴診所C肝群聚 負責人：不至於是感染主因

美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

微光製造攜手雲門走入社區 淡水沙崙里長輩舞動身心

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
在講師的引導下，長者學習如何以正確、放鬆的方式舒緩身心。圖／紅樹林有線電視提供
在講師的引導下，長者學習如何以正確、放鬆的方式舒緩身心。圖／紅樹林有線電視提供

為了讓藝術走出劇場，融入在地居民的日常生活，雲門劇場駐館團隊「微光製造」來到淡水區沙崙里社區關懷據點，舉辦「來雲門跳舞—微光製造，淡水地方社區工作坊」。活動由「微光製造」團長李尹櫻親自帶領，透過簡單的身體遊戲與律動，讓在地長輩們在歡笑聲中舒展筋骨，重新認識自己的身體。

「微光製造」團長李尹櫻表示，今年受邀擔任雲門劇場的駐館團隊，除了在場館內規劃各式工作坊外，更期盼能將舞蹈的樂趣帶出館外，與淡水在地鄉親分享。希望透過一個發散的種子，讓舞蹈慢慢成為大家生活的一部分。期盼長期的深耕，未來甚至有機會與在地居民共同發展出屬於地方的共創作品。

這次在沙崙里辦公處協助下舉辦的工作坊，專為銀髮族量身打造，共有約20位長者熱情報名參與。考量長輩的體力與安全性，課程以約40分鐘的「輕量」形式進行。長輩們安穩地坐在椅子上，在講師的引導下，從日常熟悉的走路、呼吸、伸展出發，一步步喚醒身體的感知。透過有趣的互動小遊戲，長輩們不僅打開了全身的肌肉，也發覺了平時容易痠痛或緊繃的部位，進而學習如何以正確、放鬆的方式舒緩身心。

沙崙里長彭瑀筑表示，非常開心能邀請到雲門劇場的在地藝術團隊來到社區關懷據點。這樣的活動對長者來說是十分特別且有益的體驗，長輩們不僅在課堂上活動了筋骨，有了更深層的身體認識，這些簡單的律動技巧，更讓他們回到家中也能持續練習，隨時放鬆自己的身心靈。

這場「來雲門到處跳舞」工作坊，成功打破了藝術與日常的界線，不僅為沙崙里的長輩們帶來一個充滿活力與歡笑的上午，也在淡水在地社區種下了一顆藝術與健康結合的美好種子，讓「動一動，讓生活更有活力」的精神落實於日常之中。

淡水 長輩 里長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

裕隆永續行動車巡迴8縣市！4大主題課程共創永續未來　硬派卡聯手佳格食品啟動營養教育新篇章，將行動教室開進偏鄉

兩廳院深耕樂齡 透過肢體及創作整理生命重梳價值

雲門舞集芬蘭首演經典舞作「十三聲」 門票秒殺展台灣文化魅力

熱血匯聚淡水 小英之友會辦捐血蘇巧慧、鄭宇恩齊力相挺

相關新聞

瑞芳區里長選舉登記熱鬧 好日子現任、新人齊參戰

今(2)日適逢民俗上認為的好日子，瑞芳區不少里長參選人選在今天完成登記，現任里長爭取連任、地方新人首度投入選舉，陸續現身登記現場，也讓瑞芳區里長選舉逐漸升溫。

瑞芳區啟動第三次大清消 龍川里逐巷防疫護環境

為維護社區環境衛生，瑞芳區清潔隊近日展開今年第三次環境大清消作業，消毒人員深入各里巷弄，針對容易積水、蚊蟲孳生及民眾較少注意的環境角落進行全面噴灑消毒。今(2)日輪到龍川里進行清消，由里長及鄰長帶隊引導消毒人員深入社區，逐巷逐弄進行環境消毒。

微光製造攜手雲門走入社區 淡水沙崙里長輩舞動身心

為了讓藝術走出劇場，融入在地居民的日常生活，雲門劇場駐館團隊「微光製造」來到淡水區沙崙里社區關懷據點，舉辦「來雲門跳舞—微光製造，淡水地方社區工作坊」。活動由「微光製造」團長李尹櫻親自帶領，透過簡單的身體遊戲與律動，讓在地長輩們在歡笑聲中舒展筋骨，重新認識自己的身體。

淡水區鄧公路大樹倒塌阻通行 里長、防災士助排除

新北市淡水區鄧公路(北四線)往樹興里山區路段，發生驚險的大樹倒塌意外，由於受近日連續降雨影響，邊坡土石鬆動，儘管事發當日早晨天氣已經轉晴，陡峭的邊坡上仍有一棵大樹無預警倒下，橫躺在路中央。這起意外不僅險些壓到當時騎車經過的機車騎士，更造成該路段雙向交通全面中斷，連大型公車也被迫停擺。

汐止區里長選舉登記第三天 選好日子登記討好彩頭

里長選舉登記進入第三天，汐止區的部分，比起昨天只有6個人來登記的情況，今(2)日星期三，是三天以來最多人的時候，光是一早八點開始，就同時有6位進場登記，一天下來共有38位完成登記選里長，其中湖興里是目前最多人登記，共有4個人有意參選下一屆的里長。

新北歡樂耶誕城交通塞爆 侯友宜證實今年分散人流：將分設6燈區

每年舉辦歡樂耶誕城都對地方交通造成影響，新北市長侯友宜表示，今年主場仍在板橋，但確定將分設6附屬燈區，希望能分散人流，讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。