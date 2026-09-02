微光製造攜手雲門走入社區 淡水沙崙里長輩舞動身心

為了讓藝術走出劇場，融入在地居民的日常生活，雲門劇場駐館團隊「微光製造」來到淡水區沙崙里社區關懷據點，舉辦「來雲門跳舞—微光製造，淡水地方社區工作坊」。活動由「微光製造」團長李尹櫻親自帶領，透過簡單的身體遊戲與律動，讓在地長輩們在歡笑聲中舒展筋骨，重新認識自己的身體。

「微光製造」團長李尹櫻表示，今年受邀擔任雲門劇場的駐館團隊，除了在場館內規劃各式工作坊外，更期盼能將舞蹈的樂趣帶出館外，與淡水在地鄉親分享。希望透過一個發散的種子，讓舞蹈慢慢成為大家生活的一部分。期盼長期的深耕，未來甚至有機會與在地居民共同發展出屬於地方的共創作品。

這次在沙崙里辦公處協助下舉辦的工作坊，專為銀髮族量身打造，共有約20位長者熱情報名參與。考量長輩的體力與安全性，課程以約40分鐘的「輕量」形式進行。長輩們安穩地坐在椅子上，在講師的引導下，從日常熟悉的走路、呼吸、伸展出發，一步步喚醒身體的感知。透過有趣的互動小遊戲，長輩們不僅打開了全身的肌肉，也發覺了平時容易痠痛或緊繃的部位，進而學習如何以正確、放鬆的方式舒緩身心。

沙崙里長彭瑀筑表示，非常開心能邀請到雲門劇場的在地藝術團隊來到社區關懷據點。這樣的活動對長者來說是十分特別且有益的體驗，長輩們不僅在課堂上活動了筋骨，有了更深層的身體認識，這些簡單的律動技巧，更讓他們回到家中也能持續練習，隨時放鬆自己的身心靈。

這場「來雲門到處跳舞」工作坊，成功打破了藝術與日常的界線，不僅為沙崙里的長輩們帶來一個充滿活力與歡笑的上午，也在淡水在地社區種下了一顆藝術與健康結合的美好種子，讓「動一動，讓生活更有活力」的精神落實於日常之中。