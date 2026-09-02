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瑞芳區啟動第三次大清消 龍川里逐巷防疫護環境

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
消毒人員噴灑藥水，降低蚊蟲孳生機會。圖／觀天下有線電視提供
消毒人員噴灑藥水，降低蚊蟲孳生機會。圖／觀天下有線電視提供

為維護社區環境衛生，瑞芳區清潔隊近日展開今年第三次環境大清消作業，消毒人員深入各里巷弄，針對容易積水、蚊蟲孳生及民眾較少注意的環境角落進行全面噴灑消毒。今(2)日輪到龍川里進行清消，由里長及鄰長帶隊引導消毒人員深入社區，逐巷逐弄進行環境消毒。

清消過程中，里長與鄰長熟悉地方環境，帶領消毒人員穿梭大街小巷，從主要道路、住宅周邊到較為隱密的巷弄角落，都仔細確認並噴灑藥水，務求消毒工作不留死角。

龍川里長賴鴻春表示，環境清潔不能只靠清潔隊，平時也需要里民一起維護。這次清消由里長、鄰長協助帶路，深入里內各處巷弄，希望把平常容易忽略的角落都確實噴灑到位，降低蚊蟲孳生機會，也讓居民住得更安心。

瑞芳 消毒 里長

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