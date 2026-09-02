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瑞芳區里長選舉登記熱鬧 好日子現任、新人齊參戰
今(2)日適逢民俗上認為的好日子，瑞芳區不少里長參選人選在今天完成登記，現任里長爭取連任、地方新人首度投入選舉，陸續現身登記現場，也讓瑞芳區里長選舉逐漸升溫。
傑魚里現任里長周清標今日在志工及居民陪同下前往登記，支持者一路相挺，登記完成後也開心合影，現場氣氛熱絡。周清標長期在地方服務，這次再度參選，也展現持續為里民服務的決心，登記現場有不少熟面孔到場加油打氣，呈現深耕地方所累積的人氣與支持。
而上天里則有新人投入選戰，里長參選人蘇有德首次參選，他表示，自己過去15年投入議員服務工作，長期協助處理地方陳情、會勘及各項民眾服務案件，累積不少地方事務經驗，因此希望將過去服務地方的經驗帶回里內，進一步了解居民需求，為上天里爭取更多建設與服務。
蘇有德表示，過去站在議員服務處的角度協助里民處理問題，如今決定更直接走進社區、投入里長選舉，就是希望把15年來累積的經驗真正用在自己的家鄉，從里民最需要的事情做起，讓上天里能夠越來越好。
隨著今天多位參選人完成登記，瑞芳區里長選舉也逐漸浮上檯面，從現任里長尋求連任，到新人帶著地方經驗投入選戰，加上志工、居民陪同登記，地方支持者的動員也逐漸展現。接下來各參選人如何提出地方政見、爭取里民認同，也將成為選戰的觀察焦點。
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