快訊

美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

非首次出包！板橋安泰淞鶴診所C肝群聚 負責人：不至於是感染主因

美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳區里長選舉登記熱鬧 好日子現任、新人齊參戰

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
現任里長在支持者的陪同下前往登記。圖／觀天下有線電視提供
現任里長在支持者的陪同下前往登記。圖／觀天下有線電視提供

今(2)日適逢民俗上認為的好日子，瑞芳區不少里長參選人選在今天完成登記，現任里長爭取連任、地方新人首度投入選舉，陸續現身登記現場，也讓瑞芳區里長選舉逐漸升溫。

傑魚里現任里長周清標今日在志工及居民陪同下前往登記，支持者一路相挺，登記完成後也開心合影，現場氣氛熱絡。周清標長期在地方服務，這次再度參選，也展現持續為里民服務的決心，登記現場有不少熟面孔到場加油打氣，呈現深耕地方所累積的人氣與支持。

而上天里則有新人投入選戰，里長參選人蘇有德首次參選，他表示，自己過去15年投入議員服務工作，長期協助處理地方陳情、會勘及各項民眾服務案件，累積不少地方事務經驗，因此希望將過去服務地方的經驗帶回里內，進一步了解居民需求，為上天里爭取更多建設與服務。

蘇有德表示，過去站在議員服務處的角度協助里民處理問題，如今決定更直接走進社區、投入里長選舉，就是希望把15年來累積的經驗真正用在自己的家鄉，從里民最需要的事情做起，讓上天里能夠越來越好。

隨著今天多位參選人完成登記，瑞芳區里長選舉也逐漸浮上檯面，從現任里長尋求連任，到新人帶著地方經驗投入選戰，加上志工、居民陪同登記，地方支持者的動員也逐漸展現。接下來各參選人如何提出地方政見、爭取里民認同，也將成為選戰的觀察焦點。

瑞芳 新人 里長 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義朴子市長選舉競爭激烈 黃嫈珺、王如經今同日登記拚市長

夫婦里長戰！新北「貓村」里夫妻對決 基隆這對夫妻各選一里

九合一選舉登記 鄭麗文：團結一致將氣勢延續至投票日

黃敏惠陪姪子黃政融登記參選議員 讚古意人、勤快、好央甲

相關新聞

瑞芳區里長選舉登記熱鬧 好日子現任、新人齊參戰

今(2)日適逢民俗上認為的好日子，瑞芳區不少里長參選人選在今天完成登記，現任里長爭取連任、地方新人首度投入選舉，陸續現身登記現場，也讓瑞芳區里長選舉逐漸升溫。

瑞芳區啟動第三次大清消 龍川里逐巷防疫護環境

為維護社區環境衛生，瑞芳區清潔隊近日展開今年第三次環境大清消作業，消毒人員深入各里巷弄，針對容易積水、蚊蟲孳生及民眾較少注意的環境角落進行全面噴灑消毒。今(2)日輪到龍川里進行清消，由里長及鄰長帶隊引導消毒人員深入社區，逐巷逐弄進行環境消毒。

微光製造攜手雲門走入社區 淡水沙崙里長輩舞動身心

為了讓藝術走出劇場，融入在地居民的日常生活，雲門劇場駐館團隊「微光製造」來到淡水區沙崙里社區關懷據點，舉辦「來雲門跳舞—微光製造，淡水地方社區工作坊」。活動由「微光製造」團長李尹櫻親自帶領，透過簡單的身體遊戲與律動，讓在地長輩們在歡笑聲中舒展筋骨，重新認識自己的身體。

淡水區鄧公路大樹倒塌阻通行 里長、防災士助排除

新北市淡水區鄧公路(北四線)往樹興里山區路段，發生驚險的大樹倒塌意外，由於受近日連續降雨影響，邊坡土石鬆動，儘管事發當日早晨天氣已經轉晴，陡峭的邊坡上仍有一棵大樹無預警倒下，橫躺在路中央。這起意外不僅險些壓到當時騎車經過的機車騎士，更造成該路段雙向交通全面中斷，連大型公車也被迫停擺。

汐止區里長選舉登記第三天 選好日子登記討好彩頭

里長選舉登記進入第三天，汐止區的部分，比起昨天只有6個人來登記的情況，今(2)日星期三，是三天以來最多人的時候，光是一早八點開始，就同時有6位進場登記，一天下來共有38位完成登記選里長，其中湖興里是目前最多人登記，共有4個人有意參選下一屆的里長。

新北歡樂耶誕城交通塞爆 侯友宜證實今年分散人流：將分設6燈區

每年舉辦歡樂耶誕城都對地方交通造成影響，新北市長侯友宜表示，今年主場仍在板橋，但確定將分設6附屬燈區，希望能分散人流，讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。