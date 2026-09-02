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藍議員嘆蔣萬安兒被「集體霸凌」 籲教育局制度修正提供自費名額

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。國民黨議員秦慧珠感嘆，蔣得立憑自身努力獲得名額，卻因爸爸是名人、市長，而被抹煞、否定「難道不是另外ㄧ種集體霸凌」。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。國民黨議員秦慧珠感嘆，蔣得立憑自身努力獲得名額，卻因爸爸是名人、市長，而被抹煞、否定「難道不是另外ㄧ種集體霸凌」。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。國民黨議員秦慧珠感嘆，蔣得立憑自身努力獲得名額，卻因爸爸是名人、市長，而被抹煞、否定「難道不是另外ㄧ種集體霸凌！」她也建議，未來教育局制度可以開放自費名額，讓家境好或身份特殊的孩子，也可以不受歧視參加該計畫。

蔣萬安雖宣布放棄補助，可能仍會有人繼續攻擊，說蔣得立雖放棄補助，但市長家仍占據了ㄧ個名額，對蔣得立應該也很難過沮喪，想在年少時出去追夢、見見世面，努力通過評選，一切想法做法都跟其他學生一樣，卻反而因為他的爸爸是名人、是市長，而全部被抹煞、被否定，還招致舖天蓋地的批評，「這難道不是另外ㄧ種社會壓力與集體霸凌！」

秦慧珠說，教育局學生國際交流交換計畫行之有年，最早可以追溯至2004年的北市各級學校教育國際交流交換學生實施要點，現在教育局此案的名稱是國際交換學生計畫，協助9年級到高二的學生可以到美國、加拿大留學ㄧ年，之後仍然可以回到既有的學校求學，和ㄧ般家庭讓孩子休學出國念書，若不想在國外讀書再回台灣找個學校唸不同，是有計劃有目標的短期學習。

秦慧珠說，這些交換學生的孩子有教育局和國外學校的協助，有教育局委託的代辦機構幫忙找寄宿家庭照顧，讓孩子和家長都能夠放心，是ㄧ個好的政策，是為未成年下ㄧ代的教育著想的政策，為何要因他的父母是市長、部長、董事長，或某個有錢有地位的人而不允許他們參加？

秦慧珠建議，教育局明年可以在正取備取外，增加10個自費名額，甚至增加到20個也無妨，讓家境好或家長身份特殊的孩子，可以有機會參加教育局的國際交換學生計畫，但不需政府補助，愛孩子、愛下ㄧ代，是每個成年人的責任與義務，公平的對待每個孩子，不因任何背景、原因而歧視、霸凌所有的孩子，也是大人應有認知與作為。

蔣萬安 名額 自費 秦慧珠 教育局 霸凌

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