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化解國手出走危機！宜蘭縣府拍板新建溜冰場、補助訓練 再戰世界金牌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
五結溪濱公園溜冰場整修進度延宕，導致滑輪溜冰選手將近一年沒埸地練習，爆發國手抗議轉籍風波，如今縣政府出面協商，終於獲得解決，圖為整修前的練習狀況。圖／黃郁善提供
五結溪濱公園溜冰場整修進度延宕，導致滑輪溜冰選手將近一年沒埸地練習，爆發國手抗議轉籍風波，如今縣政府出面協商，終於獲得解決，圖為整修前的練習狀況。圖／黃郁善提供

宜蘭縣滑輪溜冰隊屢創佳績，培育出張宥心等世界冠軍選手，卻因五結溜冰場整修工程延宕與欠缺標準場地等爆發問題，引來國家級教練抗議，致選手也陷入轉籍與退賽危機。宜蘭縣政府教育處長陳金奇最近與教練選手溝通達成共識，短期專案補助前往外縣市移地訓練，長期由縣府主導新建標準場，化解體育人才外流危機。

五結溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，導致縣內滑輪溜冰選手將近1年「無場地可練」、國手選拔失利。國家代表隊教練黃郁善日前痛心貼文，團隊多次建言遭漠視，而最近他們提出施工前測試場地平整度的卑微要求再度遭拒，心寒之餘，團隊選手決定轉籍抗議，不再為五結鄉出賽，11名選手也不排除棄權今年9月全民運動會。

整修工程由五結鄉公所斥資千萬元發包施工，動工後因種種外在因素影響進度，預計10月才能完工，施工期間基於安全考量，不對外開放。

宜蘭縣政府雖非工程主管單位，但縣府教育處出面居中協調，此事露出曙光。教育處強調，保障選手權益責無旁貸，將啟動專案補助代表隊赴外縣市的合格場地訓練，全力支援全民運備戰。

長期硬體建設方面，縣府承諾不再侷限於單一現址，預計明年爭取預算另覓公有地，由縣府主導規劃興建標準滑輪溜冰競賽場，破除十多年來無標準場地可用的窘境，作為宜蘭滑輪溜冰永續發展的基地。

曾指導國手張宥心勇奪世錦賽金牌的國家隊教練黃郁善坦言，團隊與家長對宜蘭情感深厚，即便外縣市開出優渥條件，他們依然選擇留下來，過去因場地安全爭議，使得備戰賽事不順利，多少都對選手造成影響，也確實一度對參賽動搖，但「我們不怕吃苦，只怕看不到未來」。

黃郁善感謝教育處主動對接並傾注資源，縣府的具體承諾讓大家「看見了希望」，教練團隨即將與選手及家長展開溝通，重新評估全民運出賽事宜，繼續為宜蘭體育發展再度奮力一搏。

五結溪濱公園溜冰場整修進度延宕，導致滑輪溜冰選手將近一年沒埸地練習，爆發國手抗議轉籍風波，如今縣政府出面協商，終於獲得解決。記者戴永華／攝影
五結溪濱公園溜冰場整修進度延宕，導致滑輪溜冰選手將近一年沒埸地練習，爆發國手抗議轉籍風波，如今縣政府出面協商，終於獲得解決。記者戴永華／攝影

曾指導國手張宥心（左）勇奪世錦賽金牌的國家隊教練黃郁善坦言，過去因場地安全爭議，使得備戰賽事不順利，多少都對選手造成影響，但他們不怕吃苦，只怕看不到未來。圖／黃郁善提供
曾指導國手張宥心（左）勇奪世錦賽金牌的國家隊教練黃郁善坦言，過去因場地安全爭議，使得備戰賽事不順利，多少都對選手造成影響，但他們不怕吃苦，只怕看不到未來。圖／黃郁善提供

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