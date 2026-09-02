2026年全國古蹟日 「棋響新北趣古蹟」串聯北北基桃

因應2026年全國古蹟日，新北市府今年結合馬年文化意象，推出「棋響新北趣古蹟」系列活動，將新北市具代表性車站、鐵路、炮臺、眷村等古蹟與歷史建築，化身為象棋中的「車、馬、炮、將、士、兵」角色，並串聯基隆、臺北、桃園跨市合作校園推廣，包括16場走讀、1場講座，活動自明天起開放免費報名。

新北市文化局今邀請新北市傳統表演藝術北管音樂保存團體板橋潮和社開幕演出《穆桂英掛帥》選段，以北管音樂打響文資傳承，並由基隆、臺北、新北、桃園四市文化局共同點亮文資棋局，宣告2026基北北桃古蹟日活動正式開局。

新北文化局副局長于玟表示，今年全國古蹟日，新北以「棋響新北趣古蹟」為主題響應，規劃16條文資走讀路徑，分為「車馬炮趣古蹟」及「新北文資山海城」主題路線，遍及新北14個行政區，帶領民眾走訪古蹟、老街、聚落及歷史場域，同時攜手基北北桃21所學校推動校園文資教育，從不同視角認識新北文化資產。系列活動還有北管音樂推廣講座，邀請專家學者及傳統表演藝術保存者分享北管藝術，讓文化保存向下扎根。

「棋響新北趣古蹟」將新北市具代表的車站、鐵路、炮臺、眷村等古蹟與歷史建築化身象棋中的「車、馬、炮、將、士、兵」角色，「車馬炮趣古蹟」引領民眾走進歷史棋局，走覽山佳車站、明志書院、滬尾礮臺、空軍三重一村等文資景點；「新北文資山海城」帶領民眾走訪新店渡、中和瑞穗配水池、板橋迪毅堂等地，體驗新北多樣的文化及自然風貌。

北市文化局副局長劉得堅說，文資在近幾年慢慢深根，但這幾年文資的養護與傳承也面臨更多的考驗，期盼大家一起努力，透過北北基桃一起努力傳承。基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青表示，感謝新北邀請聯合行銷，這次可讓基隆小學生走讀新北及台北的文化資產場域，基隆也提供場域讓新北及台北朋友來參加，有接觸就能讓人對文資產生感情。

文化局說明，「棋響新北趣古蹟」文資走讀活動將於3日（周四）中午12點開放民眾線上報名共16場次，每場次20人，免費參加，邀請大家走進文化場域，感受歷史與藝術魅力。

棋響新北趣古蹟系列活動，將新北市具代表性車站、鐵路、炮臺、眷村等古蹟與歷史建築，化身為象棋中的「車、馬、炮、將、士、兵」角色，並串聯基隆、台北、桃園跨市合作校園推廣。記者林媛玲／攝影