淡水、三峽道路夜間銑鋪 9月3日起施工部分路段封閉改道

新北市養工處將辦理淡水區中山北路一段及三峽區中正路一段夜間銑鋪工程，分別於9月3日至4日、9月3日至5日晚間10時至翌日清晨6時施工，期間將採車道封閉、調撥車道等交通維持措施，部分公車站也暫停停靠，提醒用路人提前改道。

養工處長鄭立輝表示，淡水中山北路一段是市區重要道路，三峽中正路一段則屬台3線，連接三峽與桃園大溪，兩處平日車流量均大。此次銑鋪將採用較一般鋪面材料粗的級配，可提高道路使用年限並降低後續維護頻率。

淡水區中山北路一段施工範圍為北新路至新市一路三段，9月3日晚間10時至4日清晨6時先封閉雙號側車道，汽機車調撥至單號側通行，也可改走淡金公路；9月4日晚間10時至5日清晨6時則改封閉單號側車道，車流調撥至雙號側，也可改走新民街。

施工期間，「水碓子」、「米粉寮」公車站將暫停停靠，民眾可改至前後「頂好站」及「外寮站」搭車。

三峽區中正路一段施工範圍則為242號至307號周邊。9月3日晚間10時至4日凌晨零時30分，307號至大同路口往三峽方向單向雙車道將封閉，車流調撥至對向車道，維持雙向通行；當晚10時至4日凌晨1時30分，「台塑站」公車站也將暫停停靠。

9月4日凌晨零時30分至清晨6時，將施作大同路口至中正路一段225號往三峽方向路段；凌晨1時30分至6時則施作242號至大同路口往大溪方向，期間大同路口將配合封閉。

養工處表示，八安大橋下橋往中正路一段的車輛，須提前改走中華路、光明路後再進入中正路一段；由大同路往中正路一段的車輛，則須改走永安街、光明路後再駛入調撥車道。

9月5日凌晨零時30分至清晨6時，則施作大同路口至中正路一段330巷往大溪方向單向雙車道，同樣採單向封閉並調撥車道維持雙向通行。

養工處提醒，施工現場將安排義交協助引導，如遇雨天或天候不佳將順延，行經施工路段請減速慢行，並配合現場標誌及人員指揮。