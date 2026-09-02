樹林電鍍廠排廢水鋅超標594倍 新北市府鐵腕拆違建

新北市環保局今年2月查獲樹林區俊興街電鍍業者違規排放未經處理的製程廢水，業者以水桶接取廢水後，直接傾倒至廠區外溝渠，經採樣檢測，廢水pH值高達13.5，鋅、銅及總鉻等重金屬均嚴重超標，其中鋅濃度更達放流水標準594倍。環保局依法告發、勒令停工，涉及刑事責任部分也送檢方偵辦；市府另查出廠區有違章增建及公共安全疑慮，啟動跨局處聯合稽查，已在日前完成違建拆除。

環保局表示，早在去年9月就透過水質監測發現異常，隨即架設監視設備持續蒐證，並比對相關數據掌握汙染情形。今年2月進一步發動夜間突襲稽查，當場發現業者將未經處理的製程廢水直接傾倒至廠外溝渠。

現場採樣後發現，廢水pH值高達13.5，鋅、銅及總鉻濃度均超過放流水標準，其中鋅更超標594倍，環保局認定業者已違反水汙法，立即依法告發並勒令停工。

環保局指出，為避免汙染源再次出現，市府同步將案件提報公共安全聯合稽查小組，結合相關局處進場稽查，發現廠區涉及多處違章增建。市府8月12日依法拆除違法增建，同時要求業者移除汙染來源，從汙染查緝到公安稽查一併處理。

環保局表示，本案從水質監測發現異常、架設監視設備蒐證，到夜間突襲查獲違規排放，再結合跨局處稽查拆除違建，透過科技監控與聯合稽查雙管齊下，從源頭阻斷汙染。

未經處理的重金屬廢水若排入環境，可能造成河川生態及周邊環境危害，環保局將持續透過科技監控及不定期稽查，嚴查非法偷排行為，違法者依法告發、勒令停工，涉及刑事責任也將移送司法機關偵辦。