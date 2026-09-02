快訊

氣到450萬支票直接丟碎紙機！建商負責人一時衝動 公司也要得賠

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

聽新聞
0:00 / 0:00

樹林電鍍廠排廢水鋅超標594倍 新北市府鐵腕拆違建

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府8月12日將違法增建全面拆除，監督業者確實移除汙染來源。圖／新北市環保局提供
新北市府8月12日將違法增建全面拆除，監督業者確實移除汙染來源。圖／新北市環保局提供

新北市環保局今年2月查獲樹林區俊興街電鍍業者違規排放未經處理的製程廢水，業者以水桶接取廢水後，直接傾倒至廠區外溝渠，經採樣檢測，廢水pH值高達13.5，鋅、銅及總鉻等重金屬均嚴重超標，其中鋅濃度更達放流水標準594倍。環保局依法告發、勒令停工，涉及刑事責任部分也送檢方偵辦；市府另查出廠區有違章增建及公共安全疑慮，啟動跨局處聯合稽查，已在日前完成違建拆除。

環保局表示，早在去年9月就透過水質監測發現異常，隨即架設監視設備持續蒐證，並比對相關數據掌握汙染情形。今年2月進一步發動夜間突襲稽查，當場發現業者將未經處理的製程廢水直接傾倒至廠外溝渠。

現場採樣後發現，廢水pH值高達13.5，鋅、銅及總鉻濃度均超過放流水標準，其中鋅更超標594倍，環保局認定業者已違反水汙法，立即依法告發並勒令停工。

環保局指出，為避免汙染源再次出現，市府同步將案件提報公共安全聯合稽查小組，結合相關局處進場稽查，發現廠區涉及多處違章增建。市府8月12日依法拆除違法增建，同時要求業者移除汙染來源，從汙染查緝到公安稽查一併處理。

環保局表示，本案從水質監測發現異常、架設監視設備蒐證，到夜間突襲查獲違規排放，再結合跨局處稽查拆除違建，透過科技監控與聯合稽查雙管齊下，從源頭阻斷汙染。

未經處理的重金屬廢水若排入環境，可能造成河川生態及周邊環境危害，環保局將持續透過科技監控及不定期稽查，嚴查非法偷排行為，違法者依法告發、勒令停工，涉及刑事責任也將移送司法機關偵辦。

超標 違建 環保局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

甲苯汙染超標 應補上責任鏈斷點

影／銅鑼大矽谷土石堆置場開發案引發地方疑慮 自救會赴環保局陳抗

「拆監視器痕跡」是油漆剝落…愛爾麗偷拍案逆轉 高市衛生局：據實記錄

「一所大學守護一條河」死魚仍頻傳？ 中市府：通報案少了

相關新聞

網紅「賓賓哥」宣布選里長 強調不為5萬薪：累積實際服務經驗

曾經擁有60多萬粉絲數的網紅直播主「賓賓哥」江建樺，今年年初宣布停播後，昨(1)日傳出將投入今年里長選舉。他坦言，自己的錢只夠選里長，未來希望工作上原有的「小幫手」也能在勝選後就近協助里民。

新北抽查開學文具商品 41件不合格下架限期改善

開學期間是採買文具用品高峰，新北市經濟發展局特別辦理商品標示專案抽查，共抽查311件，其中41件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。提醒消費者，購買文具要確認標示是否完整，才能讓學童放心使用。

樹林電鍍廠排廢水鋅超標594倍 新北市府鐵腕拆違建

新北市環保局今年2月查獲樹林區俊興街電鍍業者違規排放未經處理的製程廢水，業者以水桶接取廢水後，直接傾倒至廠區外溝渠，經採樣檢測，廢水pH值高達13.5，鋅、銅及總鉻等重金屬均嚴重超標，其中鋅濃度更達放流水標準594倍。環保局依法告發、勒令停工，涉及刑事責任部分也送檢方偵辦；市府另查出廠區有違章增建及公共安全疑慮，啟動跨局處聯合稽查，已在日前完成違建拆除。

北捷親子車廂不友善 蔣萬安承諾再優化

台北捷運試辦親子車廂多年，市議員質疑，通勤時間車廂擁擠，很難停一台嬰兒車，甚至有媽媽背著小孩站著，對親子不友善，除了可愛的壁貼，跟一般車廂無異；市長蔣萬安承諾會把親子車廂空間再優化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。