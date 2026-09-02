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新北抽查開學文具商品 41件不合格下架限期改善

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市經發局辦理文具商品標示專案抽查，共抽查311件，其中41件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。圖／新北市經發局提供
新北市經發局辦理文具商品標示專案抽查，共抽查311件，其中41件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。圖／新北市經發局提供

開學期間是採買文具用品高峰，新北市經濟發展局特別辦理商品標示專案抽查，共抽查311件，其中41件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。提醒消費者，購買文具要確認標示是否完整，才能讓學童放心使用。

經發局長盛筱蓉表示，市面上文具商品種類繁多，許多消費者採購時往往只看款式與價格，容易忽略商品標示是否完整。但所有文具商品均應符合標示基準規範，依性質分成兩大類，具危險性、化學性或時效性之文具商品（如美工刀、修正液）歸屬特殊性文具；筆記本、文件夾等等則屬一般性文具，業者應依規範標示。

此次專案抽查遍布全市29區，總計抽查311件商品，其中41件標示不合格，種類包含筆記本、文件夾、美工刀、色鉛筆等，尤以未標示製造商或進口商資訊為大宗。

經發局提醒，一般性文具應標示「商品名稱、製造商或進口商（名稱、地址、電話）、原產地」等資訊，特殊性文具還須再標示「主要成份或材料、主要用途及使用方法、注意事項或緊急處理方法、警告標示」等資訊，化學類及黏著類文具另須標示「有效日期」。

此次抽查標示不合格商品已依商品標示法及文具商品標示基準規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法裁處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

同時呼籲消費者，商品標示是商品的身分證，購買時應留意是否有完整中文標示，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。

新北 商品 消費者

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