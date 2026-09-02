網紅「賓賓哥」宣布選里長 強調不為5萬薪：累積實際服務經驗

擁有60多萬粉絲數的網紅直播主「賓賓哥」江建樺，今年年初宣布停播後，昨(1)日傳出將投入今年里長選舉。他坦言，自己的錢只夠選里長，未來希望工作上原有的「小幫手」也能在勝選後就近協助里民。

面對網友詢問為何不直接挑戰市議員，江建樺坦言，自己目前沒有足夠條件參選議員，「議員我沒有那個屁股，真的，而且議員要很多錢，我沒有這麼多。」

江建樺表示，若參選議員，服務範圍受到選區限制，但自己平時仍需往返全台各地從事公益活動，因此認為參選里長更適合目前的規劃。他說，若能在公司附近參選，身邊的小幫手也都在辦公室，未來里民若遇到突發狀況，可以就近協助，也能直接與他聯繫。

談到里長的工作內容，江建樺認為，里長雖然不像民意代表具有較大的公權力，但平時需要跑公所、協助里民處理各項事務，包括申請補助及行政作業等。他表示，若讓團隊成員參與其中，也能累積實際服務經驗，未來遇到公益個案時，便能將相關經驗運用在協助民眾上，「沒選上也沒關係。」

至於外界關注的里長薪資，江建樺強調，自己參選並不是為了每月約5萬元的薪資，「做這種東西，不是一定要領那些薪水」，如果未來里內清潔、公共設施申請等事項遇到困難，或政府補助不足，他甚至願意自行負擔部分費用協助里民。

江建樺表示，之所以萌生參選念頭，主要是希望能將過去從事公益的經驗延伸到地方服務，實際協助里民解決生活上的問題，「如果不是抱持這樣的想法，說實在話就不用了。」

江建樺過去長期經營公益直播，今年年初宣稱被抹黑，在3個月慘賠700萬後，不得不宣布停播。但他過去曾遭外界質疑涉及校園直播、醫療言論、被害人隱私及募款等問題，其中校園直播事件，更遭台中市長盧秀燕列為「永不錄用」名單。宣布參選後，部分網友留言支持並喊話「高票當選」，但也有不少人對其參選資格及過去爭議表達質疑，甚至預測他將會「高票落選」。