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北捷親子車廂不友善 蔣萬安承諾再優化

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市議員黃瀞瑩揭北捷親子車廂，通勤時間車廂內竟難停一台嬰兒車。圖／黃瀞瑩提供
北市議員黃瀞瑩揭北捷親子車廂，通勤時間車廂內竟難停一台嬰兒車。圖／黃瀞瑩提供

北捷運試辦親子車廂多年，市議員質疑，通勤時間車廂擁擠，很難停一台嬰兒車，甚至有媽媽背著小孩站著，對親子不友善，除了可愛的壁貼，跟一般車廂無異；市長蔣萬安承諾會把親子車廂空間再優化。

北市議員黃瀞瑩昨質詢時指出，曾試著在通勤時間帶著兒子親身體驗親子車廂，進車廂看到大家在滑手機、有人在睡覺，嬰兒車難上，有的媽媽沒有位置可坐，沒有人願意站起來給親子一個座位。

黃瀞瑩表示，北捷從二○一五年起試辦親子車廂，但到現在，沒有往前更進一步，只是壁貼更新而已，沒有更多實際效用。

她說，北捷最近在拆車廂中間的立柱，根本拆錯地方，「最該拆的可能就是親子車廂」，有更多的空間給嬰兒車，多元利用空間。

黃瀞瑩說，親子車廂試辦計畫到現在，看不到親子友善，整個設計也沒有特別貼心。

黃瀞瑩認為親子車廂不應該只是視覺上的呈現，包括拉環高度、座椅規畫，出入動線，都應該有更貼心的設計。且試辦計畫完成，僅板南線四十二列車，淡水信義線四列車，數量非常少，「像在抽樂透」，誰知道會不會搭到可以停嬰兒車的親子友善車廂？

她指出，日本、韓國首爾的地鐵車廂還有地貼，標示可讓無障礙或者嬰兒車使用，非常清楚告訴乘客，有嬰兒車或輪椅來時要讓位。

蔣萬安表示，會請捷運公司針對捷運車廂全面改進，親子車廂的空間再優化，也將確實參考日本作法，重新檢視標示的方式，更加一目了然。

車廂 北捷 蔣萬安

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