汐止高齡換照一站式服務今登場 台北市區監理所：9月再加開2場

台北市區監理所基隆監理站今在新北市汐止區「復興市民活動中心」，辦理高齡駕駛人換駕照一站式服務。因為便利長輩，先前開放預約報名，120個名額很快額滿。監理站表示，22日、29日將在汐止再辦2場，名額有限，有換照需求的長輩與家屬可多加利用。

高齡換照新制今年5月31日起實施，駕照有效期間調整至70歲止。年滿70歲至74歲駕駛人，經體格檢查合格並完成高齡換照講習，換發有效期間至75歲駕照。75歲以上除體檢合格外，另須通過「認知功能測驗」，或提出無患有中度以上失智症證明文件，配合參加高齡換照講習換發駕照後，每滿3年換發1次。

基隆監理站為減少久地長者長途跋涉，到位在基隆七堵區的監理站辦理換照，陸續在各地活動中心等據點辦理一站式服務。

台北市區監理所所長戴邦芳指出，高齡駕駛人定期換照機制，用意在保障長者健康與用路安全。考量長輩前往監理站來回奔波極為耗時，基隆監理站特別推動行動監理服務，結合在地衛生所資源，搭配活動現場高齡講習與駕照處理作業，讓長輩在熟悉的家門口就能輕鬆完成申辦手續。

戴邦芳說，今天在汐止區復興市民活動中心舉辦的場次，反應極為熱烈，開放報名即迅速額滿，共吸引120名高齡鄉親熱情參與，充分展現長者對自身駕駛安全與權益的重視，現場貼心引導與高效率服務，獲得參與長輩及家屬高度肯定。

基隆監理站表示，考量汐止地區人口眾多，且高齡駕駛換照需求殷切，特別規畫9月加碼辦理2場巡迴服務，分別是22日在厚德山光市民活動中心，29日在復興市民活動中心，民眾可先洽汐止區衛生所完成體檢後，透過監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）進行網路預約，或直接電洽基隆監理站報名。

基隆監理站今在新北市汐止區「復興市民活動中心」，辦理高齡駕駛人換駕照一站式服務。圖／基隆監理站提供

基隆監理站今在新北市汐止區「復興市民活動中心」，辦理高齡駕駛人換駕照一站式服務。圖／基隆監理站提供