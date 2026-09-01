東北角南雅旅遊服務中心即將啟用 志工培訓深入南雅漁村體驗在地文化

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今辦志工培訓課程，結合地景講座及實地走讀，帶領志工深入認識三貂灣地景、南雅漁村文化與傳統工藝，提升志工導覽解說能力，為即將啟用的南雅旅遊服務中心培養導覽服務量能。

東北角管理處表示，第一線志工是旅客認識東北角自然與人文的重要窗口，每年會辦理解說教育訓練，逐步充實志工的導覽知識與服務能力。今年5月完成第一場室內研習，內容涵蓋東北角海濱植物、鳥類生態、地景及漁村文化等主題。今天是第2場，進一步走入社區，從在地生活與文化出發，讓志工將課堂所學與實際場域相互連結。

今日的課程邀請台灣生態旅遊協會名譽理事長郭城孟，講授「三貂灣生活地景介紹」，從地質演變、東北季風、海岸林生態，以及漢人與平埔族發展歷史等面向，帶領志工認識三貂灣地區的自然環境與人文發展脈絡，建立後續導覽解說的基礎。

志工下午移師南雅社區，由南雅社區發展協會帶領志工進行聚落走讀，走訪百年古厝石頭屋、南雅漁道及地方信仰中心南新宮，認識南雅居民依山傍海的生活方式與漁村發展歷史。

培訓課程也安排傳統「月桃繩」製作與編織體驗，從去葉、搥打、剝絲到操作傳統打繩機，實際體驗過去漁民製作「保家索」的工藝，進一步認識地方傳統生活智慧。

東北角管理處指出，南雅地區兼具地質景觀與漁村文化特色，配合南雅旅遊服務中心即將啟用，管理處也將持續串聯在地社區及大東北角觀光圈產業夥伴，強化志工導覽服務與地方文化解說。透過志工的導覽與陪伴，讓遊客以更深入的方式認識南雅及東北角，感受自然環境與地方生活交織的魅力。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今辦志工培訓課程，結合地景講座及實地走讀，提升志工導覽解說能力，為即將啟用的南雅旅遊服務中心培養導覽服務量能。圖／東北角管理處提供

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今辦志工培訓課程，結合地景講座及實地走讀，提升志工導覽解說能力，為即將啟用的南雅旅遊服務中心培養導覽服務量能。圖／東北角管理處提供

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今辦志工培訓課程，結合地景講座及實地走讀，提升志工導覽解說能力，為即將啟用的南雅旅遊服務中心培養導覽服務量能。圖／東北角管理處提供

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今辦志工培訓課程，結合地景講座及實地走讀，提升志工導覽解說能力，為即將啟用的南雅旅遊服務中心培養導覽服務量能。圖／東北角管理處提供

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今辦志工培訓課程，結合地景講座及實地走讀，提升志工導覽解說能力，為即將啟用的南雅旅遊服務中心培養導覽服務量能。圖／東北角管理處提供

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今辦志工培訓課程，結合地景講座及實地走讀，提升志工導覽解說能力，為即將啟用的南雅旅遊服務中心培養導覽服務量能。圖／東北角管理處提供