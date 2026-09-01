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女童案成砲口…擔任富邦董事又被轟 北市社會局長姚淑文曝心聲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府派任社會局長姚淑文(右)擔任富邦金控公股董事。記者楊正海／攝影
台北市政府派任社會局長姚淑文(右)擔任富邦金控公股董事。記者楊正海／攝影

北市10歲女童性猥褻案，因通報240天未安置引爭議。北市社會局長姚淑文也被踢爆，今年6月被市府指派擔任富邦金控官股董事。姚今在議會答詢表示，目前已開兩次會，她只是盡自己所能來幫忙。目前社會局在公益事項上，希望可以充分與社會資源結合，富邦金控這樣的企業，如能發揮好的影響力，推動公益與福利，是最好。

北市議員楊植斗今天總質詢，問市長蔣萬安對於外界質疑社會局長姚淑文出任富邦官股董事是酬庸一事，楊詢問，是否如網友所稱可領15萬薪水？北市財政局長胡曉嵐今議會答詢表示，市府官股代表依規定每個月僅支領8500元，超過部分都會入庫。

財政局長胡曉嵐表示，因中央金管會對於公司治理評鑑已經改為ESG評鑑，相當重視ESG，議會也一再給予指導，希望富邦金控可以在台北市發揮更多ESG相關的功能，所以市府6月12日就改派社會局長姚淑文擔任富邦金控董事。

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