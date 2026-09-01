淡水漁人碼頭浮動碼頭老舊破損 議員爭取經費改善

淡水漁人碼頭是許多漁民每天出海作業的重要基地，然而使用多年的浮動碼頭近期卻頻頻傳出木棧板破損和水泥破損不平，不論是哪一種鋪面，都已經出現明顯的破損和鬆動，不僅造成漁民上下船時的不便，更引發嚴重的安全疑慮。在接獲多位漁民反映後，市議員陳家琪邀集新北市政府漁業處及淡水區漁會等相關單位，親赴現場進行會勘，從漁民的實際使用角度出發，共同商討後續的改善方案。

陳家琪表示，現有的浮動碼頭因使用年限已久，構造容易在長期日曬雨淋及海水侵蝕下損壞。為了保障漁民的出海安全，已成功向漁業處爭取到相關經費，承諾將於今年度編列預算，針對浮動碼頭進行整體的更新與改造。未來的設計也將重新檢討作業動線，評估更換現有的形式，採用更耐用、更符合漁民需求的材質與工法。

此外，考量到碼頭改建工程進行期間，漁民仍有每天出海作業與停泊漁船的需求，陳家琪也特別請淡水區漁會提早與漁民進行溝通。在施工期間，將協調妥善的替代方案，讓漁船能暫時停靠至其他合適的區域，盡最大努力降低對漁民日常生計與作業的影響。

「很多地方的問題，都是實際每天在使用的人最清楚。」陳家琪強調，希望透過這次的全面改善，能一併解決長期以來老舊、破損的硬體問題，讓漁民未來上下船更安心、停船更方便，為淡水漁民打造更安全、便利的作業環境。