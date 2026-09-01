汐止區王母救世宮普渡助弱勢 發送8千斤白米、物資

農曆七月中元普渡愛心滿滿，汐止區的王母救世宮將普渡完的供品，包括8千斤的白米以及600箱的乾糧物資箱，分送給孤兒院、家扶中心等社福團體，以及鄰近幾個里，希望讓他們感受到社會的溫暖。

為了回饋地方鄉親，汐止王母救世宮每年普渡品都會分送給需要的人，包括基隆家扶中心、孤兒院等社福機構，也照顧鄰近的幾個里，關心弱勢家庭或是老人共餐使用，普渡完，各個單位也將物資載回去，一箱箱的生活物資及白米搬上車，回里內送給需要幫助的人。

汐止王母救世宮主黃英敏表示，前幾天中元普渡也是母娘生日，感謝大家幫忙捐一些白米，白米就有8千斤，還有乾糧600箱，以及一些饅頭、草仔粿等等，分送給大家吃平安。

保長里長賴宗福說，王母救世宮有給里辦公處300斤的白米，以及物資箱30箱，當天就請鄰長幫忙送到各個弱勢的家庭，長期以來非常感謝王母娘娘以犧牲奉獻精神幫里辦公處很多。

王母救世宮副主委楊理建提到，物資箱裡有醬油、麵條、罐頭、麥片、餅干等乾糧，另外，還有好幾箱的米花糖，中元普渡愛心送暖，要讓弱勢家庭都感受到社會的溫暖。