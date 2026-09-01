快訊

47歲皮膚科名醫猝逝診所永久歇業 卡到遺產稅資金凍結？員工顧客都急了

美股早盤／4大指數盡墨！全球債市拋售潮 費半摔2%、台積電ADR遊走平盤

曾馨瑩同框郭台銘照 凍齡外型驚艷外國網友：孫女還妻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區王母救世宮普渡助弱勢 發送8千斤白米、物資

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止王母救世宮每年普渡品都會分送給需要的人，要讓弱勢家庭都感受到社會的溫暖。圖／觀天下有線電視提供
汐止王母救世宮每年普渡品都會分送給需要的人，要讓弱勢家庭都感受到社會的溫暖。圖／觀天下有線電視提供

農曆七月中元普渡愛心滿滿，汐止區的王母救世宮將普渡完的供品，包括8千斤的白米以及600箱的乾糧物資箱，分送給孤兒院、家扶中心等社福團體，以及鄰近幾個里，希望讓他們感受到社會的溫暖。

為了回饋地方鄉親，汐止王母救世宮每年普渡品都會分送給需要的人，包括基隆家扶中心、孤兒院等社福機構，也照顧鄰近的幾個里，關心弱勢家庭或是老人共餐使用，普渡完，各個單位也將物資載回去，一箱箱的生活物資及白米搬上車，回里內送給需要幫助的人。

汐止王母救世宮主黃英敏表示，前幾天中元普渡也是母娘生日，感謝大家幫忙捐一些白米，白米就有8千斤，還有乾糧600箱，以及一些饅頭、草仔粿等等，分送給大家吃平安。

保長里長賴宗福說，王母救世宮有給里辦公處300斤的白米，以及物資箱30箱，當天就請鄰長幫忙送到各個弱勢的家庭，長期以來非常感謝王母娘娘以犧牲奉獻精神幫里辦公處很多。

王母救世宮副主委楊理建提到，物資箱裡有醬油、麵條、罐頭、麥片、餅干等乾糧，另外，還有好幾箱的米花糖，中元普渡愛心送暖，要讓弱勢家庭都感受到社會的溫暖。

農曆七月 汐止 白米

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

物價飆捐贈緊縮雲林家扶告急 二林天人宮送百萬物資加碼捐助學金

噶瑪噶居寺中元普渡眾生 南市4區逾千弱勢受惠

泡麵、餅乾全上桌？醫：普渡供品非愈多愈好 最需注意的是「香灰」

里長選舉登記首日 汐止區多位現任里長搶先拼連任

相關新聞

女童案成砲口…擔任富邦董事又被轟 北市社會局長姚淑文曝心聲

北市10歲女童性猥褻案，因通報240天未安置引爭議。北市社會局長姚淑文也被踢爆，今年6月被市府指派擔任富邦金控官股董事。姚今在議會答詢表示，目前已開兩次會，她只是盡自己所能來幫忙。目前社會局在公益事項上，希望可以充分與社會資源結合，富邦金控這樣的企業，如能發揮好的影響力，推動公益與福利，是最好。

汐止高齡換照一站式服務今登場 台北市區監理所：9月再加開2場

台北市區監理所基隆監理站今在新北市汐止區「復興市民活動中心」，辦理高齡駕駛人換駕照一站式服務。因為便利長輩，先前開放預約報名，120個名額很快額滿。監理站表示，22日、29日將在汐止再辦2場，名額有限，有換照需求的長輩與家屬可多加利用。

東北角南雅旅遊服務中心即將啟用 志工培訓深入南雅漁村體驗在地文化

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今辦志工培訓課程，結合地景講座及實地走讀，帶領志工深入認識三貂灣地景、南雅漁村文化與傳統工藝，提升志工導覽解說能力，為即將啟用的南雅旅遊服務中心培養導覽服務量能。

北市社會局長派任富邦金控公股董事 北市府財政局曝這原因

台北市政府派任社會局長姚淑文擔任富邦金控公股董事，引發綠營議員質疑，對此，北市財政局長胡曉嵐下午在市政總質詢中指出，考量社會局可強化企業在ESG相關策略的執行與優化，爭取富邦金控在台北市投入更多社福照顧資源，改派社會局長擔任。

北市社宅18歲到91歲都想住 黃瀞瑩揭「統一登記平台」對長者不友善

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北市申請社宅登記，年齡從18歲到91歲都有，60歲以上只占1393人、7%，與年輕族群4、5千人有極大落差，疑因長者不熟悉「統一登記平台」操作方式。蔣萬安承諾會優化登記介面。

長者健保全補助、重陽金加碼？ 侯友宜：負責任政府不亂開支票

新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，無黨籍議員蘇泓欽指出，新北市長者健保費補助相較其他五都明顯不足，桃園發三節敬老金，新北卻只有重陽敬老禮金1500元，新北人均六都最低，但也沒有低這麼多。侯友宜強調，社會福利必須從整體預算盤點，不能用單一相目來比，市府是「負責任的政府」，不能亂開支票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。