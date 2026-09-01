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里長家鹿角蕨超過百棵 汐止區長青里持續推廣分享

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長青里長種鹿角蕨種出了心得。圖／觀天下有線電視提供
長青里長種鹿角蕨種出了心得。圖／觀天下有線電視提供

汐止區位處五指山區的長青里長家，不但春天的富士櫻很吸晴，在庭院也種了許多不同種類的鹿角蕨，還有家裡陽台也有，算一算就超過一百棵，這幾年里長種出了興趣，不但也裝飾在里內小花園，並且開課和里民分享，希望環境綠美化大家一起來。

主要是因為在好幾年前，有人送了一棵鹿角蕨給里長陳建興，結果種著種著，就種出了興趣，有些用買的，有些用換的，也有自己分株，甚至還有些是大樹倒了，有人將上頭的鹿角蕨拿來給里長整理。

這一種也成了達人等級，陳建興家裡佈置了許多的鹿角蕨，從後門這處庭院走下去，就有好幾種不同品種，再走到前方陽台處，則是一大面的鹿角蕨牆，有捲捲鹿、千手觀音、紅雀、白色戀人以及雷電等等，當然許多名字會記不住，但是怎麼種、怎麼照顧，里長已經種出了心得。

長青里長陳建興表示，剛開始是弟弟送了一株，種在庭院，越長越漂亮，看的人也越來越多，後來發現鹿角蕨蠻流行的，現在自己學會了也幫別人整理，會用板子固定上板，底下會放保麗龍塊、軟木塞可以排水，像是有人家裡樹倒了，就把樹上的鹿角蕨拿來，一開始樣子是醜醜的，但是整理後，等它長出新的手新的臉，就會很漂亮。

講到鹿角蕨，里長陳建興話閘子全開，在家中除了有一棵有日本風的富士櫻，每年春天花開吸引很多遊客佇足拍照，仔細看樹上也掛了好幾棵的鹿角蕨。

陳建興說，其實應該種在樹下，樹蔭下、通風良好，早上有露水，也有足夠的水份，現在是生長期，會長的很漂亮，像是自己種在自家庭院樹上的，沒多久就會長出很多。

汐止 里長 庭院

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