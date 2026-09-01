熱血匯聚淡水 小英之友會辦捐血蘇巧慧、鄭宇恩齊力相挺

頂著炎熱的高溫，淡水鄉親的熱情依然不減！新北小英之友會在淡水舉辦公益捐血活動，這已是八月份以來淡水地區的第5場捐血活動。在地鄉親踴躍響應，紛紛挽袖捐血，成功創下小英之友會在淡水舉辦捐血活動以來的最高袋數紀錄。

每一袋熱血，都是延續生命的珍貴力量。活動發起人之一市議員鄭宇恩表示，淡水一直以來都非常「熱血」，每個月都有許多捐血活動，這次終於輪到小英之友會主辦，非常開心能在假日號召大小朋友、親戚朋友一起來捐血，讓全台灣的血庫都能有充足的血量可用。

除了鄉親的熱情參與，新北市長候選人蘇巧慧也特別抵達活動現場，為熱心的捐血民眾與辛苦的醫護、志工人員加油打氣。蘇巧慧在致詞時特別感謝鄭宇恩多年來持續推動捐血活動，並強調，這不僅是照顧大眾的健康，未來她也會與鄭宇恩在市府與市議會攜手合作，用同樣守護民眾健康的心，共同守護北海岸的發展，讓北海岸更加美麗。

本次活動在眾多在地企業、協會及志工夥伴的共襄盛舉下圓滿落幕。主辦單位由衷感謝每一位參與者的無私奉獻，大家用實際行動傳遞了愛與溫暖，也為新北與淡水注入了滿滿的正能量。