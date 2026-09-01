快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

北市社會局長派任富邦金控公股董事 北市府財政局曝這原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府派任社會局長姚淑文(右)擔任富邦金控公股董事。記者楊正海／攝影
台北市政府派任社會局長姚淑文(右)擔任富邦金控公股董事。記者楊正海／攝影

台北市政府派任社會局長姚淑文擔任富邦金控公股董事，引發綠營議員質疑，對此，北市財政局長胡曉嵐下午在市政總質詢中指出，考量社會局可強化企業在ESG相關策略的執行與優化，爭取富邦金控在台北市投入更多社福照顧資源，改派社會局長擔任。

民進黨議員林延鳳今指出，姚淑文在今年6月被指派代表台北市政府成為富邦金控官股董事，但官派董事須具備2項專業，姚淑文只勾選具備「風險控管」，但從愷愷案到最近的女童案，質疑姚淑文連社會局的業務都控管不好，又缺乏財金專業與經驗，能為金控做什麼風險控管？

對此，北市財政局指出，議會一直要求市府必須讓富邦金控可以提供更多與臺北市有關的ESG回饋。

另外，富邦金控的部分，依金管會的規定，自115年度起，公司治理評鑑轉為ESG評鑑，金管會也要求公司的董事會的董事必須多元。

財政局表示，適逢富邦金控115年6月12日股東會辦理董事換屆選舉，考量社會局可強化企業在ESG相關策略的執行與優化，同時也可強化市府和富邦在ESG的合作，爭取富邦金控在臺北市投入更多社福照顧資源，善盡企業社會責任，故改派社會局長。

財政局指出，過去並非一定均由財政局、主計處、法務局首長擔任公股代表董事，也曾有研考會主委、勞動局局長擔任的情形。市府派任富邦金控3席公股董事由本府公務人員兼任，兼職費每人每月限額8500元，超過限額部分及每年獲配之董事酬勞，均已依規定繳入市庫。

富邦金控 富邦 董事

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

改派社會局長任富邦金公股董事 北市財政局：強化ESG合作

金管會對國泰投信案開鍘了 600萬罰到頂還限業務

郭明鑑利關人投資風波 金管會開罰國泰投信600萬元

兒少保護 蔣萬安提4精進措施

相關新聞

女童案成砲口…擔任富邦董事又被轟 北市社會局長姚淑文曝心聲

北市10歲女童性猥褻案，因通報240天未安置引爭議。北市社會局長姚淑文也被踢爆，今年6月被市府指派擔任富邦金控官股董事。姚今在議會答詢表示，目前已開兩次會，她只是盡自己所能來幫忙。目前社會局在公益事項上，希望可以充分與社會資源結合，富邦金控這樣的企業，如能發揮好的影響力，推動公益與福利，是最好。

北市社會局長派任富邦金控公股董事 北市府財政局曝這原因

台北市政府派任社會局長姚淑文擔任富邦金控公股董事，引發綠營議員質疑，對此，北市財政局長胡曉嵐下午在市政總質詢中指出，考量社會局可強化企業在ESG相關策略的執行與優化，爭取富邦金控在台北市投入更多社福照顧資源，改派社會局長擔任。

北市社宅18歲到91歲都想住 黃瀞瑩揭「統一登記平台」對長者不友善

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北市申請社宅登記，年齡從18歲到91歲都有，60歲以上只占1393人、7%，與年輕族群4、5千人有極大落差，疑因長者不熟悉「統一登記平台」操作方式。蔣萬安承諾會優化登記介面。

長者健保全補助、重陽金加碼？ 侯友宜：負責任政府不亂開支票

新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，無黨籍議員蘇泓欽指出，新北市長者健保費補助相較其他五都明顯不足，桃園發三節敬老金，新北卻只有重陽敬老禮金1500元，新北人均六都最低，但也沒有低這麼多。侯友宜強調，社會福利必須從整體預算盤點，不能用單一相目來比，市府是「負責任的政府」，不能亂開支票。

AI智慧定位鞋墊防長者走失 業者捐助新北失智家庭

新北市好日子愛心大平台2.0常接獲善心團體捐贈物資，今業者三溫飽餐飲公司透過財團法人終身學習基金會捐贈300雙AI智慧定位鞋墊給新北市政府，透過AI智慧定位鞋墊送到真正需要的家庭手中。今由市府秘書長邱敬斌代表受贈，後續將由衛生局失智共同照護中心依實際需求評估，提供予有需要的民眾使用。

柑城橋通中山路有譜 9月9日現勘確定後先試辦機車通行

串連土城、樹林的柑城橋至今無法通土城中山路，引發兩派不同意見。新北市議員蘇泓欽今天總質詢，關切柑城橋通中山路進度，新北市長侯友宜表示，經7月14日協調會議，目前已有初步共識，將先試辦開放機車通行，並針對道路高低差及排水等問題進行改善。工務局長馮兆麟表示，預計9月9日到場現勘，確定設計圖後，就會展開施工順平道路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。