北市社會局長派任富邦金控公股董事 北市府財政局曝這原因

台北市政府派任社會局長姚淑文擔任富邦金控公股董事，引發綠營議員質疑，對此，北市財政局長胡曉嵐下午在市政總質詢中指出，考量社會局可強化企業在ESG相關策略的執行與優化，爭取富邦金控在台北市投入更多社福照顧資源，改派社會局長擔任。

民進黨議員林延鳳今指出，姚淑文在今年6月被指派代表台北市政府成為富邦金控官股董事，但官派董事須具備2項專業，姚淑文只勾選具備「風險控管」，但從愷愷案到最近的女童案，質疑姚淑文連社會局的業務都控管不好，又缺乏財金專業與經驗，能為金控做什麼風險控管？

對此，北市財政局指出，議會一直要求市府必須讓富邦金控可以提供更多與臺北市有關的ESG回饋。

另外，富邦金控的部分，依金管會的規定，自115年度起，公司治理評鑑轉為ESG評鑑，金管會也要求公司的董事會的董事必須多元。

財政局表示，適逢富邦金控115年6月12日股東會辦理董事換屆選舉，考量社會局可強化企業在ESG相關策略的執行與優化，同時也可強化市府和富邦在ESG的合作，爭取富邦金控在臺北市投入更多社福照顧資源，善盡企業社會責任，故改派社會局長。

財政局指出，過去並非一定均由財政局、主計處、法務局首長擔任公股代表董事，也曾有研考會主委、勞動局局長擔任的情形。市府派任富邦金控3席公股董事由本府公務人員兼任，兼職費每人每月限額8500元，超過限額部分及每年獲配之董事酬勞，均已依規定繳入市庫。