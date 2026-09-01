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守護北海岸親水安全 紅樹林有線電視捐助三芝救難協會

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
紅樹林有線電視捐贈公益經費，讓新北市救難協會三芝分會得以更有效率的照顧到親水的民眾與三芝在地的鄉親。圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視捐贈公益經費，讓新北市救難協會三芝分會得以更有效率的照顧到親水的民眾與三芝在地的鄉親。圖／紅樹林有線電視提供

紅樹林有線電視發揮企業社會責任，重視轄區內的親水安全，在市議員蔡錦賢服務處秘書呂鈞鴻的媒合下，將公益送到新北市救難協會三芝分會中。一行人來到淺水灣救難協會三芝分會的攤位上關懷分會的隊員們，希望在新北市救難協會的守護下，北海岸的親水民眾都可以安全有保障。

市議員蔡錦賢服務處秘書呂鈞鴻指出，北海岸是親水勝地，為此水域安全是相當重要。這次與紅樹林有線電視一起來重視北海岸的水域安全，媒合紅樹林有線電視來捐贈公益經費，讓新北市救難協會三芝分會得以更有效率的照顧到親水的民眾與三芝在地的鄉親。

夏季親水旺季，新北市救難協會三芝分會在暑假期間的週六、日都會到淺水灣的據點站哨，守護親水民眾的安全。此外，不只是守護親水民眾的安全，在過去風災時，新北市救難協會三芝分會也深入山區協助排除災況與障礙。而紅樹林有線電視的善款也將用於添購救難物資上。

新北市救難協會三芝分會會長江吉祥說，感謝紅樹林有線電視的善舉，不只是守護親水民眾的安全，更加也讓民眾居住在三芝更有保障。未來分會將會把這筆三萬元的經費妥善運用，要守護親水安全，更進一步的增添三芝分會的救援能量與效率。

紅樹林 有線電視 議員

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