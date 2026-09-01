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捷運三鶯線9月起收費 試營運2個月逾170萬人次
新北大眾捷運股份有限公司說，捷運三鶯線6月30日通車試營運，累計運量破170萬人次，今天起收費，起程票價新台幣20元，同步開賣1日票，邀民眾暢遊新北市三峽區與鶯歌區。
新北捷運公司發布新聞稿表示，三鶯線票價採階梯費率，起程票價20元、最高35元，另為提供假日旅遊旅客更彈性搭乘選擇，同步發售1日票，每卡60元，限購票當日營業時間內使用，旅客可不限次數進出三鶯線各站。
新北捷運公司說，經統計，試營運期間運量前5名車站為頂埔站、鶯歌車站、陶瓷老街站、台北大學站及三峽站。
旅客使用票證方面，試營運期間以一般電子票證占44%最多，其次為社會福利票占36%、公共運輸定期票占12%，學生票及單程票占8%。
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