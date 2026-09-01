捷運三鶯線9月起收費 試營運2個月逾170萬人次

台北市長蔣萬安近日議會答詢時，提及高雄前鎮漁港改造經費，引發高雄區漁會不滿，今發聲明強調前鎮漁港不是可用幾個數字就可簡化評論的地方工程。蔣萬安今還原當天答詢過程，表示他是因有議員質疑台北遮陽傘經費，他要表達不管哪個縣市、或什麼工程，都應該是有一致標準。

2026-09-01 14:12