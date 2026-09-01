新北兒童卡升級 9/1起手機感應在家就能加值

照片取自新北市政府

新北兒童卡將於115年9月1日起全面升級為「悠遊卡二代卡」。今年入學的小一新生由交通局統一製卡，並於9月底前可領取全新的二代卡，未來除了搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可以手機感應卡片進行自動加值、查詢交易紀錄和卡片餘額，更重要的是結合「新北鮮奶幸福週」政策，透過卡片智慧化與數位化服務，打造更便利、安全的學童生活卡。

交通局簡任技正吳政諺表示，悠遊卡二代卡採用新一代晶片與感應技術，除了交易速度更快、資料安全性更高外，也強化行動服務功能。家長只要持有具備NFC功能的智慧型手機，在家即可透過「悠遊付」APP進入「悠遊卡加值機」，隨時隨地幫卡片加值、查詢交易紀錄、查詢卡片餘額等功能，不必再特地前往超商或捷運站辦理，大幅提升使用便利性。

交通局表示，現有一代卡片搭乘大眾運輸票價優惠及兌換鮮奶等功能不受影響，無須特地更換為二代卡片，如有二代卡新功能需求者則可至各區公所申請換發，惟須自行負擔卡片工本費100元。

交通局強調，新北市長期推動公共運輸與智慧城市服務整合，兒童悠遊卡升級為二代卡，不僅可培養孩子從小使用公共運輸與電子支付的習慣，也為未來智慧校園與智慧城市應用奠定基礎。未來亦可逐步發展更多應用情境，例如校園身分辨識、校園服務整合等，讓一張卡片即可滿足多元需求，打造更友善、安全且便利的學習與生活環境。

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