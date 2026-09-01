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河海音樂季迎來都會壓軸9/5-6登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

2026新北市河海音樂季將於9/5（六）至9/6（日）迎來都會壓軸場！活動集結24組超人氣卡司，打造雙舞臺於新北大都會公園熱力開唱，現場更將進駐近百攤特色美食與風格市集，邀請樂迷們本週末齊聚新北大都會公園，一次享受追星、聽團、逛市集、品美食的多重樂趣，共同感受河海音樂季的夏日音樂熱潮！

新北大都會公園場表演舞臺風格多元，大舞臺集結流行、搖滾與嘻哈等曲風，小舞臺則融合清新流行與原音創作，打造獨特的城市潮流音樂饗宴！9/5（六）大舞臺將由嗓音極具辨識度的新生代歌手「郭家瑋」揭開序幕，接續由充滿青春熱血能量的「PALLAS帕拉斯」、輕甜系創作女聲「ANGIE安吉」、臺語搖滾唱將「拍謝少年」及金曲獎入圍肯定的R&B創作歌手「小宇 宋念宇」輪番登臺，最後由「Bii畢書盡」以動人情歌壓軸登場。小舞臺則集結擁有細膩和聲的「Resonance留聲樂團」、以獨特聲線感染樂迷的「趙廣絜KJ」、新生代創作歌手「林潔心」、音樂深植在地的嘻哈組合「榕幫」、創作與製作雙棲的優質女聲「PiA吳蓓雅」及強烈情感張力打造音樂出口的「VH」帶來精彩演出，陪伴樂迷度過美好的音樂時光。

9/6（日）大舞臺同樣卡司雲集，由來自韓國，擁有清透嗓音的「OUBA MUSIC金琳」率先開唱，接著由嘻哈創作歌手「李杰明」、實力女聲「陳忻玥」以及融合文化與當代節奏的「葛西瓦」接力登場，「小男孩樂團」將以熱力十足的流行搖滾延續現場氣氛，最後由金曲樂團「麋先生MIXER」以極具感染力的搖滾能量帶來壓軸演出。小舞臺則邀請「WoodyWoody」、「張菡＆DJ朱全」、「ana」、「晨悠CHENYO」、「金泰佑TAIYO」及「白安ANN」，融合原音、電子、流行與R&B等音樂元素，展現層次豐富的城市音樂風格。

新北大都會公園場活動市集店家同樣令人期待！包含盛夏消暑首選的「SNOW 雪諾義式冰淇淋」、充滿南洋風情的「ThaiChiBar 泰雞霸」、別具特色的異國街頭美味「邱哥印度脆球」、融合原住民與日式料理風格的「巴歌浪小聚所X梁陳吉食」以及童趣十足的「Hi手工造型棉花糖」等，讓樂迷們不論是聽音樂、逛市集或品嚐特色美食，都能在新北大都會公園場一次滿足！活動兩日更加碼配合使用新北幣，只要下載「我的新北市APP」及註冊會員資格，並完成活動指定任務後，15時30分至22時期間至現場新北幣服務臺，透過APP掃碼即可領取價值100元新北幣合作店家優惠券。歡迎大家9/5(六)至9/6(日)一起到新北大都會公園，和喜愛的音樂人一起沉浸在音樂節奏中，為今年的新北市河海音樂季留下最熱烈的夏日回憶！

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