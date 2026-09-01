快訊

量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

指南宮火災 蔣萬安：將研議日本合掌村防災做法

中央社／ 台北1日電

台北市指南宮近日發生火災，市議員張志豪今天建議，可參考世界文化遺產之一的日本合掌村防災法精進，並舉行年度聯合演習；台北市長蔣萬安說，將進行研議、評估。

蔣萬安今天下午列席市政總質詢及答覆，台灣民眾黨台北市議員張志豪表示，指南宮為宗教文化重鎮之一，這次大火燒出古蹟保存和消防後勤支援等兩大問題警訊。

張志豪指出，宮廟建築多為木造結構，且香火鼎盛和遊客眾多，本就是火災高風險場所。但知名世界文化遺產之一的日本岐阜縣合掌村，建物多用茅草和木頭建造，於村內設有50、60座消防設備，若發生火警就可立刻派上用場，且都會進行相關演習和消防總測試。

他問到，北市宮廟和木造建物眾多，台北市政府是否有比照國際做法，針對類似古蹟設置專用定點隱藏式消防射水防災設備。

台北市消防局長莫懷祖答詢表示，國內古蹟和歷史建物有相關文資法令限制，需由建築師依規作業；合掌村為大型園區，所以使用室外方式布置。

台北市文化局長蔡詩萍說，國內古蹟管理多數是不能使用明火，指南宮雖非古蹟，但這次火災有運用池水先行搶救，可作為水源缺乏或坡地高處的蓄水做法；先前多次赴日考察也都發現古蹟下藏有消防栓，或許可作為大型園區式古蹟防災做法。

張志豪追問，由於宮廟內經常燒香，內部究竟能否裝設煙霧或火災偵測器，希望台北市政府針對大型宮廟或古蹟，每年都應進行年度聯合演習機制，從內部防煙系統到外圍噴水，建立各界防災應變力。

莫懷祖表示，宮廟內可以裝設偵測器，但要和使用特性結合，若無法以米代香方式因應，偵測器經常鳴叫就容易被關掉，而無法示警。

蔣萬安也認同說，應該要進行相關演習，由於指南宮位於山區，相對救災更不易，確實要經過平時演練去找出問題，也會請消防、文化等相關局處研議合掌村防災做法，評估是否有更佳方式防災。

位於文山區的指南宮為民間重要信仰中心之一，但有60年歷史的凌霄寶殿卻於8月24日晚間發生大火，引發各界關注。指南宮管理委員會主任委員高超文表示，經消防鑑識火災調查結果，確定肇因為電線走火所致。

指南宮 火災 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市指南宮：修復估需3年、上億跑不掉 有餘裕必回饋打火兄弟

丙午年農曆七月指南宮遭祝融！古人談「災異」…背後藏著什麼警訊？

記取桃園南門市場火災教訓 桃議員要求強化市場消防安全

憶指南宮 張曼娟：1千多階樓梯 適合說情話

相關新聞

柑城橋通中山路有譜 9月9日現勘確定後先試辦機車通行

串連土城、樹林的柑城橋至今無法通土城中山路，引發兩派不同意見。新北市議員蘇泓欽今天總質詢，關切柑城橋通中山路進度，新北市長侯友宜表示，經7月14日協調會議，目前已有初步共識，將先試辦開放機車通行，並針對道路高低差及排水等問題進行改善。工務局長馮兆麟表示，預計9月9日到場現勘，確定設計圖後，就會展開施工順平道路。

蔣得立錄取交換學生...綠卻轟特權 蔣萬安不忍了:都依規定也經過徵選

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立剛考上建中，因錄取北市國際交換學生學習實施計畫，確定休學赴美交換學生留學一年，不過遭綠營猛批申請資格，質疑是否申請不符資格？蔣萬安今受訪表示，都是依規定、程序報名，也都經過徵選過程。

北市社宅18歲到91歲都想住 黃瀞瑩揭「統一登記平台」對長者不友善

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北市申請社宅登記，年齡從18歲到91歲都有，60歲以上只占1393人、7%，與年輕族群4、5千人有極大落差，疑因長者不熟悉「統一登記平台」操作方式。蔣萬安承諾會優化登記介面。

長者健保全補助、重陽金加碼？ 侯友宜：負責任政府不亂開支票

新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，無黨籍議員蘇泓欽指出，新北市長者健保費補助相較其他五都明顯不足，桃園發三節敬老金，新北卻只有重陽敬老禮金1500元，新北人均六都最低，但也沒有低這麼多。侯友宜強調，社會福利必須從整體預算盤點，不能用單一相目來比，市府是「負責任的政府」，不能亂開支票。

AI智慧定位鞋墊防長者走失 業者捐助新北失智家庭

新北市好日子愛心大平台2.0常接獲善心團體捐贈物資，今業者三溫飽餐飲公司透過財團法人終身學習基金會捐贈300雙AI智慧定位鞋墊給新北市政府，透過AI智慧定位鞋墊送到真正需要的家庭手中。今由市府秘書長邱敬斌代表受贈，後續將由衛生局失智共同照護中心依實際需求評估，提供予有需要的民眾使用。

提前鎮漁港經費...高雄漁會不滿 蔣萬安今還原原委：各縣市應一致標準

台北市長蔣萬安近日議會答詢時，提及高雄前鎮漁港改造經費，引發高雄區漁會不滿，今發聲明強調前鎮漁港不是可用幾個數字就可簡化評論的地方工程。蔣萬安今還原當天答詢過程，表示他是因有議員質疑台北遮陽傘經費，他要表達不管哪個縣市、或什麼工程，都應該是有一致標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。