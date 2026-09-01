指南宮火災 蔣萬安：將研議日本合掌村防災做法

台北市指南宮近日發生火災，市議員張志豪今天建議，可參考世界文化遺產之一的日本合掌村防災法精進，並舉行年度聯合演習；台北市長蔣萬安說，將進行研議、評估。

蔣萬安今天下午列席市政總質詢及答覆，台灣民眾黨台北市議員張志豪表示，指南宮為宗教文化重鎮之一，這次大火燒出古蹟保存和消防後勤支援等兩大問題警訊。

張志豪指出，宮廟建築多為木造結構，且香火鼎盛和遊客眾多，本就是火災高風險場所。但知名世界文化遺產之一的日本岐阜縣合掌村，建物多用茅草和木頭建造，於村內設有50、60座消防設備，若發生火警就可立刻派上用場，且都會進行相關演習和消防總測試。

他問到，北市宮廟和木造建物眾多，台北市政府是否有比照國際做法，針對類似古蹟設置專用定點隱藏式消防射水防災設備。

台北市消防局長莫懷祖答詢表示，國內古蹟和歷史建物有相關文資法令限制，需由建築師依規作業；合掌村為大型園區，所以使用室外方式布置。

台北市文化局長蔡詩萍說，國內古蹟管理多數是不能使用明火，指南宮雖非古蹟，但這次火災有運用池水先行搶救，可作為水源缺乏或坡地高處的蓄水做法；先前多次赴日考察也都發現古蹟下藏有消防栓，或許可作為大型園區式古蹟防災做法。

張志豪追問，由於宮廟內經常燒香，內部究竟能否裝設煙霧或火災偵測器，希望台北市政府針對大型宮廟或古蹟，每年都應進行年度聯合演習機制，從內部防煙系統到外圍噴水，建立各界防災應變力。

莫懷祖表示，宮廟內可以裝設偵測器，但要和使用特性結合，若無法以米代香方式因應，偵測器經常鳴叫就容易被關掉，而無法示警。

蔣萬安也認同說，應該要進行相關演習，由於指南宮位於山區，相對救災更不易，確實要經過平時演練去找出問題，也會請消防、文化等相關局處研議合掌村防災做法，評估是否有更佳方式防災。

位於文山區的指南宮為民間重要信仰中心之一，但有60年歷史的凌霄寶殿卻於8月24日晚間發生大火，引發各界關注。指南宮管理委員會主任委員高超文表示，經消防鑑識火災調查結果，確定肇因為電線走火所致。