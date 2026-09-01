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北市驗32件水產 1海膽重金屬超標、1黃魚含禁藥

中央社／ 台北1日電

台北市衛生局今天發布6月抽驗生鮮水產品的結果，共驗32件，計1件生鮮海膽重金屬超標、1件黃魚驗出禁用於水產的抗生素，已請販售業者下架，並移請來源縣市執法。

衛生局發布資訊指出，6月執行生鮮水產品第2波抽驗專案，前往賣場、餐廳及市場等處抽驗32件樣品，包含12件魚類、5件貝類、5件甲殼類、5件頭足類及5件海膽，計有2件違規，不合格率6.3%，已命販售場所下架。

其中1件生鮮海膽檢出重金屬鎘含量0.8 mg/kg，高於標準的0.3mg/kg，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，已違反食品安全衛生管理法，依法應予沒入銷毀，依同法規定，經命限期改正，屆期不改正，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，已移請來源地的桃園市衛生局執法。

其次是1件黃魚檢出恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.02ppm，標準為不得檢出，不符「動物用藥殘留標準」，已違反食品安全衛生管理法，應處6萬元以上、2億元以下罰鍰，並應予沒入銷毀，已移請來源地的新竹縣衛生局執法。

衛生局說明，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；水產品含重金屬的來源，主因是生長的水質受污染；而水產品都可能含有微量的鉛、鎘及甲基汞等重金屬，不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，可降低攝取風險。

此外，衛生局說，恩氟喹啉羧酸屬於氟喹諾酮類廣效抗生素，台灣禁止用於水產品，此抗生素不具致癌性及畸胎反應，急性毒性低，臨床症狀包括昏睡、發抖、抽筋、呼吸困難及運動失調，副作用為結晶尿及心肌症等。

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