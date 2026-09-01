北市社宅18歲到91歲都想住 黃瀞瑩揭「統一登記平台」對長者不友善

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北市申請社宅登記，年齡從18歲到91歲都有，60歲以上只占1393人、7%，與年輕族群4、5千人有極大落差，疑因長者不熟悉「統一登記平台」操作方式。蔣萬安承諾會優化登記介面。

黃瀞瑩指出，北市社宅的現況，青年朋友對於社住的需求量非常大，另外就是長輩的登記數量，不如預期，60歲以上登記的人，占登記總數的7%，其實對社宅的需求好像被低估。

她說，使用統一登記平台，連自己上去用，點進去登記的第一步驟，她都覺得很困難，因為要用「台北通」，或自己的「自然人憑證」，或者是各式各樣其他的方法，才能進到裡面，這對長輩來說，是非常不友善的一件事情。

黃瀞瑩表示，她知道市府需要驗證登記者的身分，但未來希望在紙本上，或是網路上應能做更多的宣導，讓60歲以上的長輩，方便登記，讓他們自己就可以上網登記。

蔣萬安說，確實因為「統一登記平台」上線，要熟悉介面的操作，市府會全面推廣，以及告知有需求的民眾，對於不了解登記平台，或者是不熟悉整個數位操作，都會來協助輔導。也會持續宣導、優化整個申請過程，使用介面對長輩更友善，會來優化。

都發局長簡瑟芳指出，未來都會統一用線上登記，降低資料轉換的行政程序，現在也確實觀察到60歲以上登記的人偏少，未來下半年，社宅都要用統一的方式登記，都發局會在現場，或在中心的櫃枱，協助長者，或者是對電腦操作不熟悉的人，協助做登錄。