快訊

44萬股民注意！ 月配績效王00929最新配息出爐

中職／831走一趟桃園機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市社宅18歲到91歲都想住 黃瀞瑩揭「統一登記平台」對長者不友善

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩針對社宅登記議題質詢。圖／取自議會直播畫面。
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩針對社宅登記議題質詢。圖／取自議會直播畫面。

北市蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北市申請社宅登記，年齡從18歲到91歲都有，60歲以上只占1393人、7%，與年輕族群4、5千人有極大落差，疑因長者不熟悉「統一登記平台」操作方式。蔣萬安承諾會優化登記介面。

黃瀞瑩指出，北市社宅的現況，青年朋友對於社住的需求量非常大，另外就是長輩的登記數量，不如預期，60歲以上登記的人，占登記總數的7%，其實對社宅的需求好像被低估。

她說，使用統一登記平台，連自己上去用，點進去登記的第一步驟，她都覺得很困難，因為要用「台北通」，或自己的「自然人憑證」，或者是各式各樣其他的方法，才能進到裡面，這對長輩來說，是非常不友善的一件事情。

黃瀞瑩表示，她知道市府需要驗證登記者的身分，但未來希望在紙本上，或是網路上應能做更多的宣導，讓60歲以上的長輩，方便登記，讓他們自己就可以上網登記。

蔣萬安說，確實因為「統一登記平台」上線，要熟悉介面的操作，市府會全面推廣，以及告知有需求的民眾，對於不了解登記平台，或者是不熟悉整個數位操作，都會來協助輔導。也會持續宣導、優化整個申請過程，使用介面對長輩更友善，會來優化。

都發局長簡瑟芳指出，未來都會統一用線上登記，降低資料轉換的行政程序，現在也確實觀察到60歲以上登記的人偏少，未來下半年，社宅都要用統一的方式登記，都發局會在現場，或在中心的櫃枱，協助長者，或者是對電腦操作不熟悉的人，協助做登錄。

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

社宅 黃瀞瑩 北市 長者 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／敲定！蔣萬安「這一天」陪藍小雞登記 12日「藍白合」合體黃國昌

「三明治世代」拚嘉市議員 2小歐盟參選人穿三明治裝老與少造型登記　

第四度登記參選 高嘉瑜：緊張興奮喊話「民進黨沒有分裂本錢」

寵物滿15歲收到官方簡訊「如已死亡請除戶」 飼主不適：太沒禮貌

相關新聞

柑城橋通中山路有譜 9月9日現勘確定後先試辦機車通行

串連土城、樹林的柑城橋至今無法通土城中山路，引發兩派不同意見。新北市議員蘇泓欽今天總質詢，關切柑城橋通中山路進度，新北市長侯友宜表示，經7月14日協調會議，目前已有初步共識，將先試辦開放機車通行，並針對道路高低差及排水等問題進行改善。工務局長馮兆麟表示，預計9月9日到場現勘，確定設計圖後，就會展開施工順平道路。

蔣得立錄取交換學生...綠卻轟特權 蔣萬安不忍了:都依規定也經過徵選

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立剛考上建中，因錄取北市國際交換學生學習實施計畫，確定休學赴美交換學生留學一年，不過遭綠營猛批申請資格，質疑是否申請不符資格？蔣萬安今受訪表示，都是依規定、程序報名，也都經過徵選過程。

北市社宅18歲到91歲都想住 黃瀞瑩揭「統一登記平台」對長者不友善

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北市申請社宅登記，年齡從18歲到91歲都有，60歲以上只占1393人、7%，與年輕族群4、5千人有極大落差，疑因長者不熟悉「統一登記平台」操作方式。蔣萬安承諾會優化登記介面。

長者健保全補助、重陽金加碼？ 侯友宜：負責任政府不亂開支票

新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，無黨籍議員蘇泓欽指出，新北市長者健保費補助相較其他五都明顯不足，桃園發三節敬老金，新北卻只有重陽敬老禮金1500元，新北人均六都最低，但也沒有低這麼多。侯友宜強調，社會福利必須從整體預算盤點，不能用單一相目來比，市府是「負責任的政府」，不能亂開支票。

AI智慧定位鞋墊防長者走失 業者捐助新北失智家庭

新北市好日子愛心大平台2.0常接獲善心團體捐贈物資，今業者三溫飽餐飲公司透過財團法人終身學習基金會捐贈300雙AI智慧定位鞋墊給新北市政府，透過AI智慧定位鞋墊送到真正需要的家庭手中。今由市府秘書長邱敬斌代表受贈，後續將由衛生局失智共同照護中心依實際需求評估，提供予有需要的民眾使用。

提前鎮漁港經費...高雄漁會不滿 蔣萬安今還原原委：各縣市應一致標準

台北市長蔣萬安近日議會答詢時，提及高雄前鎮漁港改造經費，引發高雄區漁會不滿，今發聲明強調前鎮漁港不是可用幾個數字就可簡化評論的地方工程。蔣萬安今還原當天答詢過程，表示他是因有議員質疑台北遮陽傘經費，他要表達不管哪個縣市、或什麼工程，都應該是有一致標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。