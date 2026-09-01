長者健保全補助、重陽金加碼？ 侯友宜：負責任政府不亂開支票

新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，無黨籍議員蘇泓欽指出，新北市長者健保費補助相較其他五都明顯不足，桃園發三節敬老金，新北卻只有重陽敬老禮金1500元，新北人均六都最低，但也沒有低這麼多。侯友宜強調，社會福利必須從整體預算盤點，不能用單一相目來比，市府是「負責任的政府」，不能亂開支票。

蘇泓欽表示，目前新北市65歲以上長者健保費採年度補助方式，65至79歲每年補助3324元、80至89歲每年補助4000元，換算每月約277元及333元，長者仍須自行負擔其餘健保費，台北、桃園、台中、高雄、台南都是每個月826元，都比新北高，新北市人口多、長者人數也多，但不能成為福利不足的理由。

侯友宜回應，新北市90歲以上長者是全額補助，各縣市財政及人口結構不同，不能單一比較，新北市人口規模是其他縣市的數倍。

蘇泓欽也說，桃園市提供三節敬老禮金，新北目前一年僅發放一次、每人1500元，並提到基隆今年將發放6500元，明年更規畫三節各發6500元，新北市應該提高重陽禮金。

侯友宜則表示，社會福利必須完整盤點，不能只針對單一福利項目比較，新北市在人均預算僅約2萬6600元的情況下，仍有許多社福及公共建設領先其他六都，尤其新北人口數多、建設需求大，許多重大建設都需要龐大經費。

侯友宜強調，「我們是一個負責任的政府，所有預算說到要做到，錢不夠不要開支票」，新北長者福利會持續朝更完善方向努力。

新北市長侯友宜今天到議會接受總質詢，他強調市府是「負責任的政府」，不能亂開支票。記者季相儒／攝影