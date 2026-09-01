AI智慧定位鞋墊防長者走失 業者捐助新北失智家庭

新北市好日子愛心大平台2.0常接獲善心團體捐贈物資，今業者三溫飽餐飲公司透過財團法人終身學習基金會捐贈300雙AI智慧定位鞋墊給新北市政府，透過AI智慧定位鞋墊送到真正需要的家庭手中。今由市府秘書長邱敬斌代表受贈，後續將由衛生局失智共同照護中心依實際需求評估，提供予有需要的民眾使用。

三溫飽餐飲公司品牌長謝奇恩表示，公司以「願天下人三餐都能溫飽」為理念創業，在解決三餐之外，面對超高齡社會問題，希望能為社會多做點事，考量失智老人走失問題，因此在財團法人終身學習基金會的媒合下，特地捐贈300雙AI智慧定位鞋墊，期盼結合智慧科技與日常穿戴用品，為有走失之虞的民眾多增添一道安全防護。

財團法人終身學習基金會秘書長施凱鈞表示，協會曾在永和橋頭找到一位走失的老人，當時老人雖只走失3小時，但家人為尋找他卻全家總動員、心急如焚。因此媒合友人企業三溫飽餐飲公司的愛心資源，希望智慧定位鞋墊能送到真正需要的家庭手中。

邱敬斌表示，新北市已建構完整的失智共同照護網絡，衛生局目前設有14家失智共同照護中心、64家失智社區服務據點及6248個失智友善守護站，並率全國之先完成29區全面達成失智友善社區的里程碑，正式成為全台第一個「區區失智友善」的城市。

邱敬斌說，失智者可能因認知功能退化而有迷途或走失風險，不僅影響自身安全，也讓家屬及照顧者承受相當大的心理與照顧壓力，非常感謝三溫飽餐飲公司的捐贈，為有需要的民眾及家庭增加一層保障。

衛生局副局長高淑真表示，這批AI智慧定位鞋墊將於9月15日交由雙和醫院及新北市立土城醫院失智共照中心，依臨床失智評估量表（CDR），經評估為輕度等級，並有實際需求的民眾為優先使用。