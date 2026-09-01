快訊

44萬股民注意！ 月配績效王00929最新配息出爐

中職／831走一趟桃園機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

聽新聞
0:00 / 0:00

柑城橋通中山路有譜 9月9日現勘確定後先試辦機車通行

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影

串連土城、樹林的柑城橋至今無法通土城中山路，引發兩派不同意見。新北市議員蘇泓欽今天總質詢，關切柑城橋通中山路進度，新北市長侯友宜表示，經7月14日協調會議，目前已有初步共識，將先試辦開放機車通行，並針對道路高低差及排水等問題進行改善。工務局長馮兆麟表示，預計9月9日到場現勘，確定設計圖後，就會展開施工順平道路。

蘇泓欽表示，柑城橋目前無法直接通往中山路，民眾進出工業區只能改走金安街、民權街及擺接堡路，尤其上下班尖峰時段，大量前往工業區工作的民眾被迫行駛巷弄，大橋大路不能走，反而要走小巷子，有交通安全疑慮。

蘇泓欽指出，自己過去已多次要求市府處理柑城橋通行問題，市府先前也曾表示，因經濟部及工業區方面不同意而卡關，甚至曾收到「敢動工就提告」的公文，因此他擔心這次即使取得共識，後續仍可能再度遭到翻盤。

侯友宜表示，柑城橋通行問題市府持續協調，今年7月14日協調會議，目前已有初步共識，將先試辦開放機車通行，並針對道路高低差及排水等問題進行改善。

馮兆麟說，9月9日將會同經濟部工業區相關單位及市府相關局處前往現場進行現勘，針對道路兩側及柑城橋通行部分進行確認，包含路面順平及相關設計工程，第一階段將以開放機車通行為優先。

救護車、消防車等救災救難車輛能否通行？侯友宜強調，救護跟救災的車輛優先通行，救災救護涉及人命安全，不應受到限制。

但蘇泓欽說，去年也曾聽到市府承諾救災救難車輛可以通行、機車先試辦，但後來經濟部態度改變，甚至發函警告市府若動工將提告，因此希望這次協調結果能真正落實。

侯友宜則表示，這次是經過市府與經濟部協調後的正式共識，相關公文及會議紀錄均可查，不會再發生同樣情況。

蘇泓欽說，僅先開放機車並不滿意，至少應該讓小客車通行，但也擔心要求太多，反而連目前機車試辦都無法落實，要求市府這次一定要把事情做成，「不能再給我翻桌了」。

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，左為工務局長馮兆麟。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，左為工務局長馮兆麟。記者季相儒／攝影

機車 蘇泓欽 侯友宜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北汙水接管愈到後面愈難 侯友宜：先解法律問題再談經費

公園變機車捷徑？陳雅惠抓包228公園違規穿越 籲全市全面盤點

新北建設高峰期 侯友宜批中央一紙公文砍補助

北北基桃拚千萬人口生活圈 侯友宜：交通不能再分你我

相關新聞

柑城橋通中山路有譜 9月9日現勘確定後先試辦機車通行

串連土城、樹林的柑城橋至今無法通土城中山路，引發兩派不同意見。新北市議員蘇泓欽今天總質詢，關切柑城橋通中山路進度，新北市長侯友宜表示，經7月14日協調會議，目前已有初步共識，將先試辦開放機車通行，並針對道路高低差及排水等問題進行改善。工務局長馮兆麟表示，預計9月9日到場現勘，確定設計圖後，就會展開施工順平道路。

蔣得立錄取交換學生...綠卻轟特權 蔣萬安不忍了:都依規定也經過徵選

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立剛考上建中，因錄取北市國際交換學生學習實施計畫，確定休學赴美交換學生留學一年，不過遭綠營猛批申請資格，質疑是否申請不符資格？蔣萬安今受訪表示，都是依規定、程序報名，也都經過徵選過程。

北市社宅18歲到91歲都想住 黃瀞瑩揭「統一登記平台」對長者不友善

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北市申請社宅登記，年齡從18歲到91歲都有，60歲以上只占1393人、7%，與年輕族群4、5千人有極大落差，疑因長者不熟悉「統一登記平台」操作方式。蔣萬安承諾會優化登記介面。

長者健保全補助、重陽金加碼？ 侯友宜：負責任政府不亂開支票

新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，無黨籍議員蘇泓欽指出，新北市長者健保費補助相較其他五都明顯不足，桃園發三節敬老金，新北卻只有重陽敬老禮金1500元，新北人均六都最低，但也沒有低這麼多。侯友宜強調，社會福利必須從整體預算盤點，不能用單一相目來比，市府是「負責任的政府」，不能亂開支票。

AI智慧定位鞋墊防長者走失 業者捐助新北失智家庭

新北市好日子愛心大平台2.0常接獲善心團體捐贈物資，今業者三溫飽餐飲公司透過財團法人終身學習基金會捐贈300雙AI智慧定位鞋墊給新北市政府，透過AI智慧定位鞋墊送到真正需要的家庭手中。今由市府秘書長邱敬斌代表受贈，後續將由衛生局失智共同照護中心依實際需求評估，提供予有需要的民眾使用。

提前鎮漁港經費...高雄漁會不滿 蔣萬安今還原原委：各縣市應一致標準

台北市長蔣萬安近日議會答詢時，提及高雄前鎮漁港改造經費，引發高雄區漁會不滿，今發聲明強調前鎮漁港不是可用幾個數字就可簡化評論的地方工程。蔣萬安今還原當天答詢過程，表示他是因有議員質疑台北遮陽傘經費，他要表達不管哪個縣市、或什麼工程，都應該是有一致標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。