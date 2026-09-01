柑城橋通中山路有譜 9月9日現勘確定後先試辦機車通行

串連土城、樹林的柑城橋至今無法通土城中山路，引發兩派不同意見。新北市議員蘇泓欽今天總質詢，關切柑城橋通中山路進度，新北市長侯友宜表示，經7月14日協調會議，目前已有初步共識，將先試辦開放機車通行，並針對道路高低差及排水等問題進行改善。工務局長馮兆麟表示，預計9月9日到場現勘，確定設計圖後，就會展開施工順平道路。

蘇泓欽表示，柑城橋目前無法直接通往中山路，民眾進出工業區只能改走金安街、民權街及擺接堡路，尤其上下班尖峰時段，大量前往工業區工作的民眾被迫行駛巷弄，大橋大路不能走，反而要走小巷子，有交通安全疑慮。

蘇泓欽指出，自己過去已多次要求市府處理柑城橋通行問題，市府先前也曾表示，因經濟部及工業區方面不同意而卡關，甚至曾收到「敢動工就提告」的公文，因此他擔心這次即使取得共識，後續仍可能再度遭到翻盤。

侯友宜表示，柑城橋通行問題市府持續協調，今年7月14日協調會議，目前已有初步共識，將先試辦開放機車通行，並針對道路高低差及排水等問題進行改善。

馮兆麟說，9月9日將會同經濟部工業區相關單位及市府相關局處前往現場進行現勘，針對道路兩側及柑城橋通行部分進行確認，包含路面順平及相關設計工程，第一階段將以開放機車通行為優先。

救護車、消防車等救災救難車輛能否通行？侯友宜強調，救護跟救災的車輛優先通行，救災救護涉及人命安全，不應受到限制。

但蘇泓欽說，去年也曾聽到市府承諾救災救難車輛可以通行、機車先試辦，但後來經濟部態度改變，甚至發函警告市府若動工將提告，因此希望這次協調結果能真正落實。

侯友宜則表示，這次是經過市府與經濟部協調後的正式共識，相關公文及會議紀錄均可查，不會再發生同樣情況。

蘇泓欽說，僅先開放機車並不滿意，至少應該讓小客車通行，但也擔心要求太多，反而連目前機車試辦都無法落實，要求市府這次一定要把事情做成，「不能再給我翻桌了」。

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢。記者季相儒／攝影