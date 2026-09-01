北市指南宮：修復估需3年、上億跑不掉 有餘裕必回饋打火兄弟

北市指南宮主委高超文告訴中央社記者，凌霄寶殿上月24日晚電線走火警報有響，因火勢在上方難處理而嚴重祝融；已著手理賠及募款修復，估需3年、上億跑不掉，有餘裕必回饋消防弟兄。

台北市指南宮是民間重要信仰中心之一，信眾甚多，8月24日晚間凌霄寶殿祝融嚴重，引發各界關注。

近日忙於籌備修復工作的指南宮管理委員會主任委員高超文，抽空接受中央社記者專訪時表示，消防鑑識的火災調查確定是電線走火所致，當晚8時多警報有響，但因位置在上緣木造龍鳳板，火勢很快燒起來，「滅火槍往上不好噴、打，已經救不起來了」。

高超文說，這是60年建築，為著手接下來的修復，正在造冊損壞情形，跟保險公司進行宮廟保險理賠程序；接著要清理現場，基本上有的神像是銅塑、沒有損傷，就將燻黑處復原，有損傷的，會請匠師修復，真正損毀的就重塑。

所幸無人傷亡外，高超文說，台北市結構技師公會判斷民國50年建築、55年落成的建築體，結構無礙，會依據現況補強，確保結構體安全無虞；當年雖無建照、使照，修復之路也會依照法規走完核備，同時會施作新防火素材、建立消防系統，阻絕憾事發生。

他說，雖然不是古蹟，行政院文化部、台北市文化局也很關心，損壞及重修部分，包含內部神像雕刻、彩繪、屋瓦等，會找好的技師、工匠幫忙，評估全面或局部換新，力求呈現原貌、保留古風，不能跟信眾的記憶不同。

修繕費時耗資是必定的，高超文說，已經在官方臉書（Facebook）公布募款帳號，希望能快一點完成，但相關施工涉及雕塑等工藝，造型、外觀等也要跟建築師討論，先抓3年時間努力完成。

費用方面，他說，預計上億是跑不掉的，自己也有擔任北市消防局為照顧打火兄弟發生傷病亡所設置的辦事處職務，深諳他們工作辛苦、深具冒險性，只要修復完成後有餘裕，必定用於回饋增強消防設備、訓練之用，以回饋、感謝消防人員的搶救。.

最後他說，指南宮海拔285公尺，看得到台北、新北、林口台地、龜山地區等地及山底下900萬人口，感謝大家關心陪同走修復之路，日後會給大家安心的道場。