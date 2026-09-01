蔣得立錄取交換學生...綠卻轟特權 蔣萬安不忍了:都依規定也經過徵選

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立剛考上建中，因錄取北市國際交換學生學習實施計畫，確定休學赴美交換學生留學一年，不過遭綠營猛批申請資格，質疑是否申請不符資格？蔣萬安今受訪表示，都是依規定、程序報名，也都經過徵選過程。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於大寶蔣得立將赴美國交換學生留學一年，不僅綠營猛轟是否特權？民進黨議員簡舒培也質疑，申請資格的重要關鍵是要拿到美國的簽證，但蔣得立已有美國籍，還拿得到簽證？質疑本身就有美國國籍，申請資格是否符合規定？

蔣萬安今天受訪表示，他都說過這是孩子自己的決定，他也就是依照規定還有程序報名，也經過徵選的過程。我和太太就是尊而且支持。

媒體追問，大寶是否有美國國籍？蔣萬安表示「他是啊，我過去都說過，很早我跟太太因為工作關係，所以老大那時候就是在美國出生，所以他當然是有美國國籍。」