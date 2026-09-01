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提前鎮漁港經費...高雄漁會不滿 蔣萬安今還原原委：各縣市應一致標準

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢前受訪。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢前受訪。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安近日議會答詢時，提及高雄前鎮漁港改造經費，引發高雄區漁會不滿，今發聲明強調前鎮漁港不是可用幾個數字就可簡化評論的地方工程。蔣萬安今還原當天答詢過程，表示他是因有議員質疑台北遮陽傘經費，他要表達不管哪個縣市、或什麼工程，都應該是有一致標準。

蔣萬安上月28日在台北市議會答詢時，被議員問到無菸城市、遮陽傘政策時，蔣萬安舉高雄前鎮漁港等例子回應，但除日前民進黨高雄市長參選人賴瑞隆因不滿此事邀蔣萬安辯論；今天高雄區漁會也發聲明表達不滿。

蔣萬安今天赴議會總質詢前受訪，蔣萬安還原當天答詢狀況，蔣說，其實他在議場說明非常完整，他是因有議員質疑遮陽傘從基本設計到細部設計經費的增加，他當天要表達的是，同樣的，其實在各個縣市一些重要工程包括前鎮漁港工程等，也都是經費會有增加，這都是很正常。

蔣萬安說，他當天表達的是，所以不管在哪一個縣市、或是什麼樣的工程，都應該是有一致的標準。

蔣萬安 前鎮漁港 高雄

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