聽新聞
0:00 / 0:00
提前鎮漁港經費...高雄漁會不滿 蔣萬安今還原原委：各縣市應一致標準
台北市長蔣萬安近日議會答詢時，提及高雄前鎮漁港改造經費，引發高雄區漁會不滿，今發聲明強調前鎮漁港不是可用幾個數字就可簡化評論的地方工程。蔣萬安今還原當天答詢過程，表示他是因有議員質疑台北遮陽傘經費，他要表達不管哪個縣市、或什麼工程，都應該是有一致標準。
蔣萬安上月28日在台北市議會答詢時，被議員問到無菸城市、遮陽傘政策時，蔣萬安舉高雄前鎮漁港等例子回應，但除日前民進黨高雄市長參選人賴瑞隆因不滿此事邀蔣萬安辯論；今天高雄區漁會也發聲明表達不滿。
蔣萬安今天赴議會總質詢前受訪，蔣萬安還原當天答詢狀況，蔣說，其實他在議場說明非常完整，他是因有議員質疑遮陽傘從基本設計到細部設計經費的增加，他當天要表達的是，同樣的，其實在各個縣市一些重要工程包括前鎮漁港工程等，也都是經費會有增加，這都是很正常。
蔣萬安說，他當天表達的是，所以不管在哪一個縣市、或是什麼樣的工程，都應該是有一致的標準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。