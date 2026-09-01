北捷信義線東延段 費鴻泰：24年前的一項提案成了「地方大事」

台北捷運信義線東延段周日通車，前立委費鴻泰與長期共事的團隊夥伴、松山信義區市議員參選人許原榮，一同到北捷廣慈／奉天宮站，向大福德地區居民問好。費鴻泰指出，「24年前的一項提案」這不只是交通建設，更是地方大事。

費鴻泰曾任台北市議員、北市議會副議長到立委，他說，民國91年時任副議長，在福德市場擺攤「現場服務」，有居民建議把捷運信義線，從「象山站」延長到大福德地區，藉此可解決信義區東西兩側的交通資源與發展程度不均衡的問題。

信義區福德街、廣慈博愛院及鄰近南港地區人口約10萬人，卻未能享有便捷的捷運服務，為此，費鴻泰在市議會提出信義線向東延伸的構想，並與沿線里長及居民共同爭取設站，希望以公共運輸改善生活、帶動地方發展。

費鴻泰表示，進入立法院後，地方提案延伸至中央協調，從環境影響評估、計畫核定、站體規畫，到中央與地方的經費分擔，每一個環節都涉及不同機關與專業審查。計畫歷經多次環評，於民國99年獲行政院核定；面對預算排擠及凍結等波折，他持續協調中央分年編列經費，台北市政府也籌措相應預算，最終在民國105年正式動工。

由於信義線東延段雖全長約1.4公里的捷運，施工難度遠超過地面所見。費鴻泰說，經多次邀集中央部會、市府單位、地方議員及里長現場考察，並親自走入地下站體，了解工程延誤原因、新工法運用及施工團隊面臨的困難。工程期間，沿線居民長期承受交通、噪音及出入不便，福德街店家的營運也受到影響。

許原榮曾任費鴻泰辦公室主任，也是這段歷程的重要團隊成員。他說，長年參與資料蒐集、路線評估、預算協調、居民陳情及工程考察，並與地方里長、商家和居民保持聯繫。從中央預算到地方巷弄，從會議資料到施工現場，實際參與不同階段的協調工作，也見證公共建設如何從一紙提案，經過多年努力，成為市民日常生活的一部分。

費鴻泰說，感謝「捷運東延線」相關工程人員、歷任中央政府與市府的首長與團隊、地方里長，以及24年來支持這項建設並包容施工不便的居民與商家。他說，公共服務的價值，不在說過多少話，而在解決多少問題。捷運東延線正式通車，就是大家共同努力留下的答案。