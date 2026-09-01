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兒少保護 蔣萬安提4精進措施

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導

北市一名十歲女童因其身心障礙母親在家從事性交易，導致長期遭母親客人性猥褻，案發後未及早安置，引發議論。前總統蔡英文日前發聲呼籲檢討社安網，北市長蔣萬安昨提四項精進，除將類家內成員納ＳＤＭ安全評估，也會在本月四日開檢討會議。

蔣萬安昨拍板北市兒少保護四項精進措施，他說，依照目前全國一致的ＳＤＭ作業標準，區分「家內」和「家外」案，此一措施難完整涵蓋多元複雜樣態，因此增加「類家內」狀況，不只限於血緣、戶籍、是否同居或法律身分等，如經常出入、與主要照顧人有密切關係，或經濟生活上依附等，就會視同家內案件。

蔣提到，不管家內及類家內案件，市府會再多一層把關，有複合機制；市府會增加短暫家庭式庇護處所，讓兒少能即刻脫離原本生活環境；市府全面給予第一線社工支持，包括提高待遇及增加相關人力。

昨天是北市議會總質詢首日，社民黨議員苗博雅質疑該案是否涉性剝削相關，批評市府未依程序擴大往上通報，才導致拖延。北市警察局長林炎田表示，筆錄內容未提到兒少性剝削，也沒對價關係。

北市社會局長姚淑文表示，處理該案以孩子為最優先考量，包含家庭其他成員安全、社區安全都重要，很多細節無法公開，社工在過程中做很多努力，希望維護孩子及家庭的生活穩定，絕對沒拖延、不理會。蔣萬安強調，市府有責任保護好每個孩子，讓孩子安心長大，制度之間可能出現空隙，希望再往前一步，把它補起來。

蔣萬安 猥褻 女童

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