開學 雙北免費營養午餐昨上路

昨天是開學日，雙北免費營養午餐上路，鮮乳福利也擴及到國中學子。新北市長侯友宜昨到校關心供餐情形，與學童一同用餐，他強調「免費，品質絕不能打折。」北市長蔣萬安到明湖國中陪學生開學，宣布「生生喝鮮乳」本學期擴及國中生每周可兌換鮮乳，從幼兒園、國小、國中，有廿八萬名學子受惠。

各國小昨迎接小一新生入學，新北坪林國小安排新生走過「智慧門」、敲響「幸福鼓」，並準備象徵包容、勇敢、閱讀等祝福的「新生八禮」，透過校園闖關帶孩子認識校園。

新學年啟動，免費營養午餐政策也上路。新北昨整體供餐順暢，原本自備便當學生明顯減少，板橋中山國中七年級自備便當從去年卅人降至今年僅一人，江翠國小從之前約一八○人降至六人，學生對菜色、分量給好評價，稱讚「分量很夠、好吃」。

新北每年投入約四十八點四億元，每餐補助七十五元，全市卅二點三萬名學童受惠。教育局長張明文說，一頓讓孩子喜歡的營養午餐，需要營養師、校廚及學校團隊共同合作，免費營養午餐不只是餐費補助，更是從學生健康、家庭支持到教育公平的重要政策。

新北鮮奶幸福周今年擴大到國中階段，服務對象涵蓋全市約四十三萬名二歲至國中學生，每周可兌領一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，寒暑假不中斷，讓學生在日常生活持續補充營養。

蔣萬安昨早到明湖國中陪同學們收心，許多學生原本睡眼惺忪，看到市長馬上精神振奮，朝會上，蔣與同學「隨堂考」互動，同學們踴躍搶答。蔣萬安向學生們宣布生生喝鮮乳三點○上路，鼓勵學生可將意見反饋給「蔣萬安叔叔」。

「之前中央不做、台北市來做。」蔣萬安說，生生喝鮮乳是透過學生數位卡證，讓孩子每周都可兌換鮮奶，政策讓育兒家庭爸媽有感，得到新加坡「李光耀城市獎」肯定，會持續努力照顧每一名孩子。