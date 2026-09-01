聽新聞
0:00 / 0:00

開學 雙北免費營養午餐昨上路

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱黃子騰葉德正／連線報導
昨天是開學日，新北免費營養午餐上路，每周五天「在校用餐再放學」，鼓勵孩子從餐桌認識土地、體驗文化，也養成健康飲食習慣。圖／新北市教育局提供
昨天是開學日，新北免費營養午餐上路，每周五天「在校用餐再放學」，鼓勵孩子從餐桌認識土地、體驗文化，也養成健康飲食習慣。圖／新北市教育局提供

昨天是開學日，雙北免費營養午餐上路，鮮乳福利也擴及到國中學子。新北市長侯友宜昨到校關心供餐情形，與學童一同用餐，他強調「免費，品質絕不能打折。」北市長蔣萬安到明湖國中陪學生開學，宣布「生生喝鮮乳」本學期擴及國中生每周可兌換鮮乳，從幼兒園、國小、國中，有廿八萬名學子受惠。

各國小昨迎接小一新生入學，新北坪林國小安排新生走過「智慧門」、敲響「幸福鼓」，並準備象徵包容、勇敢、閱讀等祝福的「新生八禮」，透過校園闖關帶孩子認識校園。

新學年啟動，免費營養午餐政策也上路。新北昨整體供餐順暢，原本自備便當學生明顯減少，板橋中山國中七年級自備便當從去年卅人降至今年僅一人，江翠國小從之前約一八○人降至六人，學生對菜色、分量給好評價，稱讚「分量很夠、好吃」。

新北每年投入約四十八點四億元，每餐補助七十五元，全市卅二點三萬名學童受惠。教育局長張明文說，一頓讓孩子喜歡的營養午餐，需要營養師、校廚及學校團隊共同合作，免費營養午餐不只是餐費補助，更是從學生健康、家庭支持到教育公平的重要政策。

新北鮮奶幸福周今年擴大到國中階段，服務對象涵蓋全市約四十三萬名二歲至國中學生，每周可兌領一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，寒暑假不中斷，讓學生在日常生活持續補充營養。

蔣萬安昨早到明湖國中陪同學們收心，許多學生原本睡眼惺忪，看到市長馬上精神振奮，朝會上，蔣與同學「隨堂考」互動，同學們踴躍搶答。蔣萬安向學生們宣布生生喝鮮乳三點○上路，鼓勵學生可將意見反饋給「蔣萬安叔叔」。

「之前中央不做、台北市來做。」蔣萬安說，生生喝鮮乳是透過學生數位卡證，讓孩子每周都可兌換鮮奶，政策讓育兒家庭爸媽有感，得到新加坡「李光耀城市獎」肯定，會持續努力照顧每一名孩子。

雙北 營養午餐 免費

延伸閱讀

免費營養午餐上路首日 新北2校自備便當人數大減、學生喊「很飽」

新北免費營養午餐上路 侯友宜要求品質不打折

開學日注意！ 新北「鮮奶幸福周」10萬國中生也可周周領鮮奶

免費營養午餐九月上路 師憂菜色縮水

相關新聞

開學 雙北免費營養午餐昨上路

昨天是開學日，雙北免費營養午餐上路，鮮乳福利也擴及到國中學子。新北市長侯友宜昨到校關心供餐情形，與學童一同用餐，他強調「免費，品質絕不能打折。」北市長蔣萬安到明湖國中陪學生開學，宣布「生生喝鮮乳」本學期擴及國中生每周可兌換鮮乳，從幼兒園、國小、國中，有廿八萬名學子受惠。

新北建設高峰期 侯友宜批中央一紙公文砍補助

新北市議會昨安排市政總質詢，國民黨團打頭陣，議員關注中央對新北補助減少的衝擊，指教育經費減一二八億元、捷運建設中央補助少約九○億元，多個局處合計減少逾二○○億元。市長侯友宜說，新北人口多，正值公共建設高峰期，中央應建立長期、穩定且透明的財政分擔制度，「不能一紙公文就變卦」。

新北清潔員健檢 明年起改每年一次

新北五七四○名清潔隊員，逾半是四十五歲以上中高齡，市長侯友宜昨宣布，明年起清潔隊員健康檢查頻率從每二年一次提高為每年一次，每次補助四五○○元；另將ＬＤＣＴ（低劑量肺部電腦斷層）篩檢補助對象放寬為四十歲以上、不分性別，並增購熱危害個人防護裝備風扇衣，全面配發給外勤隊員。

兒少保護 蔣萬安提4精進措施

北市一名十歲女童因其身心障礙母親在家從事性交易，導致長期遭母親客人性猥褻，案發後未及早安置，引發議論。前總統蔡英文日前發聲呼籲檢討社安網，北市長蔣萬安昨提四項精進，除將類家內成員納ＳＤＭ安全評估，也會在本月四日開檢討會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。