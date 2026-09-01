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新北清潔員健檢 明年起改每年一次

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北五七四○名清潔隊員，逾半是四十五歲以上中高齡，市長侯友宜昨宣布，明年起清潔隊員健康檢查頻率從每二年一次提高為每年一次，每次補助四五○○元；另將ＬＤＣＴ（低劑量肺部電腦斷層）篩檢補助對象放寬為四十歲以上、不分性別，並增購熱危害個人防護裝備風扇衣，全面配發給外勤隊員。

清潔隊員肩負城市環境任務，清潔隊員不論晴雨、寒暑，為守護市容辛苦打拚。侯友宜說，市府除肯定第一線付出，更要把隊員健康與工作安全照顧好。經過評估，明年起清潔隊員健康檢查頻率由每兩年一次調為每年一次，增加資源照顧隊員健康。

侯友宜表示，清潔隊員長時間在戶外工作，承受高溫日曬、風吹雨淋，還要從事搬運、清運、清掃等高勞動強度工作，近年氣候變遷，高溫日數增加，第一線面臨的熱危害風險隨之提高，工作時安全防護更顯重要。面對夏季高溫及熱危害風險增加，新北率全國清潔隊之先，增購熱危害個人防護裝備「風扇衣」，全面配發給外勤隊員，提升戶外作業的散熱效率與舒適性，降低熱傷害發生率。

侯強調，市府要讓隊員每天工作有保障，從健康照護到職業安全全面升級，做到平安出勤、健康工作、安心回家。環保局將結合臨場醫護團隊，依健檢結果提供分級追蹤與健康指導，持續檢視高溫作業環境及熱危害防護需求，完善職場健康照護與安全防護措施。

健檢 新北 侯友宜 清潔隊員

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