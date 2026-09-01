新北建設高峰期 侯友宜批中央一紙公文砍補助

新北市議會昨安排市政總質詢，國民黨團打頭陣，議員關注中央對新北補助減少的衝擊，指教育經費減一二八億元、捷運建設中央補助少約九○億元，多個局處合計減少逾二○○億元。市長侯友宜說，新北人口多，正值公共建設高峰期，中央應建立長期、穩定且透明的財政分擔制度，「不能一紙公文就變卦」。

國民黨團書記長陳儀君質詢指，新北人均預算在全國墊底，市府應將減少項目完整列出，讓市民了解原先應由中央支應的教育等資源，有多少須改由市府籌措。侯答詢說，各縣市發展狀況與需求不同，中央在資源分配上應讓地方清楚知道標準，建立合理、穩定制度。

市議員黃心華關切北北基桃生活圈成形後，跨縣市通勤、橋梁維護及最後一哩路接駁問題。侯友宜表示，北北基桃是共同生活圈，面對的是千萬人口規模的區域競爭，交通路網不能再分台北、新北、基隆或桃園，要從軌道、橋梁到公車、YouBike及步行環境整體串聯。

侯表示，北北基桃有平台會議，雙北、新北與桃園間有協調機制，打通跨縣市交通瓶頸是關鍵，必須透過區域合作共同推進，「沒有分你是台北市、我是新北市，還是基隆、桃園」，要共好提升競爭力。

市議員陳家琪反映，八里長期承受砂石車、垃圾掩埋場、汙水處理廠等壓力，興建第二期納骨塔規畫五萬四○○○多個塔位，市府僅保留約二七○○個塔位給八里，要求至少保留一層、約一萬個塔位給在地。侯允諾，會要求相關局處重新計算。

市議員戴湘儀不再拚連任，昨是最後一次質詢，一開口便哽咽直言「我有點想哭」，質詢尾聲送上登山杖，寫下「八年登頂，再攀高峰」，祝福侯未來走上更大舞台。

正值新北市長選戰衝刺階段，卸任前的總質詢成為侯友宜另類「畢業考」。陳儀君質詢問侯友宜，任期剩約四個月，希望誰接棒、誰能讓新北市政無縫接軌？侯答詢說，接班人要會做事、能做事，願為新北市做出成績，陳隨即接話「我們一起為李四川加油」。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲曾是新北法制局長，昨回新北娘家，與議會國民黨團會談。議長蔣根煌說，年底除全力支持李四川，也力挺吳宗憲將「基北北桃合作交流平台」升級為「北北基桃＋1」，強化北台灣區域治理。