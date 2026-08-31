議員質疑簽157個MOU無實質成效 蔣萬安允諾全面檢視

民進黨台北市議員顏若芳今天質疑台北市長蔣萬安上任以來簽署157個合作備忘錄（MOU）花錢參訪，對市政無實質成效。蔣萬安說，有具體合作與經驗交流，但願全面重新檢視成效。

台北市議會今天進行市政總質詢，顏若芳先是問到雙城論壇今年何時舉辦。蔣萬安說，彼此有持續聯繫，依照慣例應該是在12月。

顏若芳說，她對比市府截至2023年、截至2026年雙城論壇簽署的MOU資料，因為都是累計資料，內容會重複，但差異只有野生動物保育小貓熊6月到北市動物園、醫院與AI醫療科技參訪、經貿與青年交流、補助20家業者到上海參展、3名學生來台交換，都是參訪。

顏若芳表示，文化藝術、智慧城市等也沒有進展，例如國際MOU的簽署，對象包含印尼、日本、韓國、美國等國的大學或學院，也仍是互訪，連北捷跟日本簽署MOU，結論也是持續進行觀光旅遊交流，只有跟JR東日本集團有促成此集團在北捷的商場承租店面做生意。

蔣萬安說，跟東京巨蛋的交流很具體，包含軌道經營、分享東京巨蛋的集體疏散經驗，且教育局跟日本熊本等縣市的交流，學生之間互訪、後續維持聯繫，對青年交流都具實質意義，大安高工技職體系也有跟對方進行具體合作，並會繼續辦理。

顏若芳說，蔣萬安上任以來共簽署157個MOU，數量這麼多，都是花納稅人的錢參訪，像是參訪數據漂亮的集點式、殭屍MOU，看不到對市政建設有具體成效，應全面檢視。

北市府副秘書長俞振華說，不同MOU的強度、深度、廣度不一樣。蔣萬安則再舉例市府跟東京都廳簽署的MOU，對方願意借鏡北市推動增加公務體系AI助理員及使用規範，對於議員所指100多個MOU，是否都照簽署方向執行，允諾會全面檢視。