里長選舉登記首日 汐止區多位現任里長搶先拼連任

年底選舉作業正式起跑，今(31)日開始登記，登記的第一天，汐止區一大早是由北峰里長陳南海搶頭香，不過後來因為補照片，完成登記晚一點，也要提醒里長選舉候選人備齊相關資料，登記時間一直到9月4日為止。

在上星期開放領表之後，里長選舉登記作業起跑，從8/31日開始為期五天，在汐止區公所11樓禮堂辦理，除了選務人員都已經分組就定位，登記首日就有不少參選人來登記，不看日子搶頭香，人少一點也不用排隊，其中北峰里長陳南海要拼九連霸，希望獲得選民認同。

北峰里長參選人陳南海說，因為要選的人很多，所以選8/31來登記，人比較少，這樣也不用等或排隊，而且第一天就來，如果遇到要補件或是有要更正要改的，也快一點，這次要競選連任第九屆，因為是在地出生、生活，希望里民能夠再給一次機會，繼續服務。

自強里長參選人康金龍提到，今天是里長選舉第一天的登記日，來搶頭香，希望能繼續爭取連任，過去八年爭取了包括活動中心的建立、抽水站的設立，還有道路以及整個社區的文化氣息提升，希望能繼續為里民服務。

汐止區選務中心主任委員葉振宜表示，新北市第5屆里長選舉候選人申請登記日期為8月31日至9月4日止，時間是每日上午8點到12點，下午1點30分到5點30分，登記地點在汐止區公所11樓禮堂。另外，候選人登記書表也可以在這段期間到區公所1樓民政課櫃台領取，電子版書表則可以到新北市選舉委員會網站下載。

為期五天的登記，首日就有不少現任里長來搶先登記，包括白雲里、橋東里、北山里以及復興里等等，現任里長希望能夠有機會繼續為里民服務，當天從入口簽到到文件審核，然後繳交保證金三萬元，汐止區50個里，當天共有15人完成登記，針對接下來還有四天的登記，選委會也再次提醒記得帶齊文件。