快訊

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

逮捕到案！台南「周氏蝦捲」安平老店遭潑上百隻蟑螂 雨衣男稱不滿服務態度

山區持續降雨 屏東縣春日鄉士文村明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

迎新闖關「三道門」 汐止區東山國小開學有童趣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
東山國小迎新闖關活動，精心設計三道富涵教育意義的象徵之門。圖／觀天下有線電視提供
東山國小迎新闖關活動，精心設計三道富涵教育意義的象徵之門。圖／觀天下有線電視提供

開學了，今(31)日，汐止區東山國小舉辦開學日迎新活動，以「活力東山，快樂童行」為主題，透過寓教於樂的趣味闖關方式，熱情歡迎7位小一新鮮人加入東山大家庭，希望藉由充滿溫馨與創意的體驗活動，引導新生喜愛生態環境、展現健康活力、樂於探索學習，融入東山幸福學校的校園生活。

開學日清晨，東山國小校長黃丞傑、家長會長鄭景文及各處室主任，早早就在校門口迎接收心返校的二至六年級學長姐和小一新生，上午7時50分，精彩的迎新闖關活動正式登場，這次活動，學校巧妙結合常見食材的中文諧音，將知識探索、品格素養與友善關懷，轉化為趣味關卡，精心設計三道富涵教育意義的象徵之門。

分別是「蔥」明動動腦(聰明門)，希望啟發孩子的思考力與求知欲，象徵開啟智慧之門，勇於探索未知。至於「芹」快向前行(勤學門)，期許孩子培養勤奮向學的良好習慣與學習態度，奠定扎實學術根基。第三關「蘋」安迎新局(平安門)，寄託師長對孩子平安健康、喜樂成長的殷切祝福，營造具安全感的校園氛圍。

三道門三個關卡，透過穿越「聰明門」、「勤學門」與「平安門」的過程，學校將抽象的教育理念轉化為可感、可觸、可執行的實踐體驗，寓教於樂的遊戲安排，也能紓解新生初入陌生環境的焦慮與不安，協助孩子建立對學校的安全感與認同感，當天還為新生準備有趣的卡通造型玩具，在球場上開心跑跳，認識校園環境，認識新同學，小一新生開心上學。

東山國小校長黃丞傑表示，迎新活動不僅能協助小一新生順利度過入學適應期，更能深化親子感情與家庭教育功能，同時促進親師之間的理解與合作，建構堅實的教育夥伴關係，為孩子們未來的學習與成長奠定最穩固良善的基石。

校園 汐止 開學日

延伸閱讀

新竹新科國中特色垂降闖關！新生化身勇者破關 實踐「Thinker」精神

小一開學家長「捨不得走」 校長3建議：書包自己背、早餐在家吃

竹北十興國小校長徐發斌 奉獻教育40載獲「師鐸獎」

開學防詐總動員 台中警扮動漫角色、侯湘婷挺護童 娃包吸睛送安全

相關新聞

因應極端氣候挑戰 新北與北台7縣市攜手一年累計種下124萬顆樹

面對氣候變遷與極端氣候挑戰，植樹已成為全球公認重要自然解方。新北市2025年與7縣市攜手推動為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹計畫，打造全國首創大規模區域植樹治理網絡，至今累積種植超過124萬棵樹木，為台灣環境永續發展奠定重要基礎。

戴湘儀最後總質詢一度哽咽 送侯友宜登山杖祝「再攀高峰」

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員戴湘儀一上台便說，聽完前面議員對新北市長侯友宜的感謝「害我有點想哭」，並直言這是侯友宜最後一次站在總質詢台上接受議員質詢，也是自己這一屆任期最後一次總質詢。戴湘儀隨後從新莊重大建設、文化政策、青年、性平、動保一路細數侯市府8年施政，質詢尾聲更送上登山杖，寫下「八年登頂，再攀高峰」，祝福侯友宜未來走上更大舞台。

八里第二納骨塔僅留2700個塔位給在地 民代怨太少侯友宜承諾重新計算

新北市長侯友宜今天赴議會參加最後一次總質詢。國民黨議員陳家琪指出，八里長期承受砂石車、垃圾掩埋場、汙水處理廠等壓力，如今興建第二期納骨塔，規畫5萬4000多個塔位，市府卻僅保留約2700個塔位給八里居民保障不足，要求至少保留一層、約1萬個塔位給在地鄉親。侯友宜則表示，會要求相關局處重新計算。

北市路樹倒塌橫跨明水路2車道…幸未釀傷 警介入疏導排除中

台北市中山區明水路今午2時許有路樹倒塌阻擋車道，警方獲報派員查處，發現現場無人受傷也無財損，但路樹連根拔起、無法徒手排除，遂先將對向一車道調撥同行，已通報公燈處人員協處。

教育少128億、捷運少90億 侯友宜：中央補助不能一紙公文就變

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員陳儀君關切中央對新北市補助減少問題，指出教育經費減少128億元、捷運建設中央補助也少約90億元，多個局處合計減少超過200億元。新北市長侯友宜表示，新北人口多、規模大，又正值公共建設高峰期，中央應建立長期、穩定且透明的財政分擔制度，「不能一紙公文就改變」，就讓地方原有補助出現大幅變動。

新北汙水接管愈到後面愈難 侯友宜：先解法律問題再談經費

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員呂家愷關切老舊社區、後巷及私人土地汙水接管問題。新北市長侯友宜表示，汙水下水道接管「愈到後面愈難做」，剩下多是私人土地、地下管線等複雜個案，已請法制及相關單位研議，若住戶同意書難以取得、又涉及公共環境與汙水問題，能否尋找其他法律解方，「經費擺最後，先把法律問題解決掉」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。