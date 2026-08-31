迎新闖關「三道門」 汐止區東山國小開學有童趣

開學了，今(31)日，汐止區東山國小舉辦開學日迎新活動，以「活力東山，快樂童行」為主題，透過寓教於樂的趣味闖關方式，熱情歡迎7位小一新鮮人加入東山大家庭，希望藉由充滿溫馨與創意的體驗活動，引導新生喜愛生態環境、展現健康活力、樂於探索學習，融入東山幸福學校的校園生活。

開學日清晨，東山國小校長黃丞傑、家長會長鄭景文及各處室主任，早早就在校門口迎接收心返校的二至六年級學長姐和小一新生，上午7時50分，精彩的迎新闖關活動正式登場，這次活動，學校巧妙結合常見食材的中文諧音，將知識探索、品格素養與友善關懷，轉化為趣味關卡，精心設計三道富涵教育意義的象徵之門。

分別是「蔥」明動動腦(聰明門)，希望啟發孩子的思考力與求知欲，象徵開啟智慧之門，勇於探索未知。至於「芹」快向前行(勤學門)，期許孩子培養勤奮向學的良好習慣與學習態度，奠定扎實學術根基。第三關「蘋」安迎新局(平安門)，寄託師長對孩子平安健康、喜樂成長的殷切祝福，營造具安全感的校園氛圍。

三道門三個關卡，透過穿越「聰明門」、「勤學門」與「平安門」的過程，學校將抽象的教育理念轉化為可感、可觸、可執行的實踐體驗，寓教於樂的遊戲安排，也能紓解新生初入陌生環境的焦慮與不安，協助孩子建立對學校的安全感與認同感，當天還為新生準備有趣的卡通造型玩具，在球場上開心跑跳，認識校園環境，認識新同學，小一新生開心上學。

東山國小校長黃丞傑表示，迎新活動不僅能協助小一新生順利度過入學適應期，更能深化親子感情與家庭教育功能，同時促進親師之間的理解與合作，建構堅實的教育夥伴關係，為孩子們未來的學習與成長奠定最穩固良善的基石。