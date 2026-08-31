新學期新氣象 三芝國小體育館增設通風設備

開學日，不少學生回到學校都會發現校園有了不同的變化。在三芝區的三芝國小，過去孩子們在室內的運動場地運動，尤其是體育館，都會因為不夠通風，還沒有動起來就被悶熱到滿身大汗，為了改善這樣的問題，市議員陳偉杰協助爭取增設通風設備，讓孩子現在在室內運動場館運動，可以更舒適、涼爽一些。

市議員陳偉杰指出，在家長會長與校長的建議下，思考評估在室內場地中可以如何來增加通風，讓孩子們運動起來可以涼爽一些。這次增設的直升機大吊扇不只能達到涼風、通風的效果，更加還很省電，一舉兩得。

有別於以往增設窗型的對流風扇，三芝國小新設的通風設備是直升機大吊扇，新穎的外觀造型像極了直升機螺旋槳，不僅是多段風速可以調整還相當節能省電。

三芝國小校長許文勇說，不只是體育館，三芝國小的桌球教室也加裝了較小型的直升機吊扇，在室內的運動空間裡運動，還是希望可以以自然風取代冷氣空調的對流方式讓孩子們運動排汗，溫度剛好，不會有過大的室內外溫差，又能達到舒適運動的目標，也讓運動的教學與學習可以更細緻有效率。